PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.09.2018

Limburg - 1. Verkehrsunfallflucht

Der geschädigte Verkehrsteilnehmer hatte seinen silberfarbenen PKW, Skoda Oktavia am Samstag, den 01.09.2018, in der Zeit von 11.30 - 12.30 Uhr, im Altstadtparkhaus ( Ebene 5 ) in Limburg geparkt. In dieser Zeit wurde der PKW an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummmer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht

Der Fahrer eines schwarzen PKW, Fiat, Stilo, befuhr die Landesstraße 3278 von Hadamar-Niederzeuzheim in Richtung Hadamar-Steinbach. Ca. 500 m vor Hadamar-Steinbach kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam mit seinem PKW im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vermutlich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Eur geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht Unfallort: Löhnberg, Parkplatz Einkaufsmarkt, Straße Güldenstadt (REWE-Markt) Unfallzeit: Freitag, 01.09.2018 zwischen 11.00 und 11.50 Uhr Unfallhergang: Im Tatzeitraum parkte ein Pkw Volvo, Farbe weinrot auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Löhnberg und wurde durch einen anderen Pkw beschädigt. Schadenshöhe ca. 1.000 EUR . Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizeistation Weilburg unter 06471-93860 erbeten.

4 Kennzeichendiebstahl Tatort: Weilburg, Straße "Vorstadt" Tatzeit: Am Samstag, 01.09.2018 zwischen 02.30 und 12.00 Uhr Sachverhalt: Im genannten Tatzeitraum wurde das vordere Kennzeichen LM-NW 293 von einem Pkw VW entwendet. Der Pkw stand im öffentlichen Verkehrsraum. Täterhinweise an die Polizei in Weilburg unter Tel. 06471-93860 werden erbeten.

Rückfragen bitte an: Fein, PHK Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de