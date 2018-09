PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilung der Polizei für den Bereich Limburg-Weilburg vom 21.09.2018

Limburg - 1. Räuber bei Überfall erkannt, Limburg, Grabenstraße, 20.09.2018, gg. 18.30 Uhr

(ho)Auf außergewöhnliche Art und Weise ist nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft gestern Abend ein 19-jähriger Heranwachsender als dringend tatverdächtig identifiziert und vorläufig festgenommen worden. Gegen 18.30 Uhr betrat ein maskierter Täter, gemeinsam mit einem Komplizen, das Juweliergeschäft in der Grabenstraße in Limburg und beide forderten die Herausgabe von Wertsachen. Das räuberische Duo hatte jedoch mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass einer der Täter dem anwesenden Geschäftsführer persönlich bekannt war. Geistesgegenwärtig sprach der Geschädigte einen der Männer mit seinem Vornamen an, worauf das Duo fluchtartig das Geschäft verließ. Nachdem der Geschäftsführer die Polizei verständigt und den Beamten seine Feststellungen geschildert hatte, meldete sich während der eingeleiteten Ermittlungen der 19-Jährige bei der Limburger Polizei. Die wieteren Ermittlungen, insbesondere zum Komplizen des Tatverdächtigen, dauern derzeit noch an. Hinweisgeber und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Dreister Trickdieb erbeutet Bargeld, Bad Camberg, Oberselters, Brunnenstraße, 19.09.2018, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr

(ho)Ein älterer Herr ist am Mittwochvormittag in Bad Camberg zum Opfer eines skrupellosen Trickdiebes geworden. Der Täter klingelte gegen 11.15 Uhr an der Haustür des Mannes in der Brunnenstraße und gab an, ein Mitarbeiter seiner Hausbank zu sein. Er leitete das Gespräch mit der Frage ein, ob der Mann denn die dringenden Briefe der Bank nicht bekommen hätte. Nachdem der Geschädigte den Täter daraufhin in sein Haus gelassen hatte, nahm das Unheil seinen Lauf. Der Trickdieb fragte sein Opfer geschickt über Bargeldbestände im Haus aus und ließ sich schließlich den Aufbewahrungsort des Geldes zeigen. In einem günstigen Moment griff sich der Täter schließlich 8.000 Euro Bargeld, mit dem er aus dem Haus flüchtete. Der Dieb wurde als ca. 1,70 Meter groß, ca. 45 Jahre alt, hager, mit Glatze, bekleidet mit einem kurzärmligen, hellgrauen Oberteil beschrieben. Der aktuelle Fall belegt erneut, wie wichtig es ist, niemals unbekannte Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Machen Sie darüber hinaus niemals Angaben zu persönlichen Daten oder gar über Ihre Vermögensverhältnisse. Im Zweifel ziehen Sie eine Person ihres Vertrauens hinzu, gerade wenn jemand vor Ihrer Haustür steht. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Gleiches gilt für andere bekannte Maschen, durch die sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen wollen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre "Der goldene Herbst" für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de). Hinweise zum aktuellen Fall in der Brunnenstraße nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Einbruch in Kindertagesstätte, Bad Camberg, Camberg, Eichbornstraße, Nacht zum 20.09.2018

(ho)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Kindertagesstätte in Camberg eingebrochen. Die Täter kletterten auf das Dach eines Gebäudeteils und hebelten von dort aus ein Fenster auf. Nachdem sie ins Gebäude eingedrungen waren, brachen sie dort noch mehrere Türen auf, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Die Täter durchsuchten den Kindergarten nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Einbrecher erbeuten Schmuck, Dornburg, Frickhofen, Hauptstraße, 19.09.2018, zwischen 08.30 Uhr und 19.00 Uhr

(ho)Im Laufe des Mittwochs sind Unbekannte in Frickhofen in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben dort hochwertige Schmuckstücke entwendet. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des Hauses, bei dem sie zunächst einen Rollladen nach oben schoben. Anschließend brachen sie das dahinterliegende Fenster auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und wurden fündig. Mit Schmuckstücken im Wert von mindestens 3.000 Euro flüchteten sie vom Tatort. Die Limburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Hochwertiger BMW gestohlen, Brechen, Oberbrechen, Fliederweg, Nacht zum 19.08.2018

(ho)In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Autodiebe in Oberbrechen einen hochwertigen BMW des Typs 750i xDrive gestohlen. Der schwarze Wagen war auf dem Gelände eines Wohnhauses im Fliederweg abgestellt. Als der Besitzer seinen BMW am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr erneut benutzen wollte, war er spurlos verschwunden. An dem Pkw waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen LM-CR 750 angebracht. Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des BMW machen können, werden gebeten, die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu informieren.

6. Dieseldiebe beschädigten Fahrzeug, Weilburg, Ahausen, Borngasse, 19.09.2018, gg. 05.30 Uhr

(ho)Unbekannte haben bei einem versuchten Kraftstoffdiebstahl an einem in der Borngasse in Ahausen abgestellten Renault einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Täter öffneten am frühen Mittwochmorgen mit Gewalt den Tankdeckel, der bei der Aufnahme des Tatortes nicht mehr aufgefunden werden konnte. Die Weilburger Polizei ermittelt wegen versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: B 417 Hünfelden Donnerstag: Niederbrechen - Werschau

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

