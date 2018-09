PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.09.2018

Limburg - --Unfall mit schwerverletztem Rollerfahrer-- Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr kam es in Hünfelden-Dauborn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 36-jährige Rollerfahrer aus Hünfelden-Kirberg befuhr die L3030 aus Richtung Gnadenthal. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er, in der Ortslage Dauborn, die Kontrolle über sein Krad. Er fuhr gegen einen Bordstein, eine Hauswand und kam dann zu Fall. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Rollerfahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins.

--20-jähriger prallt mit seinem PKW gegen Hauswand-- Am gestrigen Samstagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr der 20-jährige Weinbacher die K 418, aus Richtung Selters kommend. In Weilburg-Ahausen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Das Fahrzeug kam danach wieder entgegengesetzt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert; es entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro.

--Geparkter PKW aufgebrochen-- Am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr wurde Auf der Unterheide in Limburg ein Fahrzeug aufgebrochen. Zunächst schlug der Täter die Seitenscheibe ein, um dann ein mobiles Navigationsgerät zu entwenden. Als Zeugen sich bemerkbar machten, flüchtete er mit einem bereitgestellten Fahrrad in Richtung Diezer Straße. Der Mann wird als 1,85 m groß, schlank und jüngeren Alters beschrieben. Er sei mit einem Kapuzenpulli und Sneakerhose bekleidet gewesen.

