PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 29.09.2018

Limburg - 1. Verkehrsunfallflucht 65611 Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße Freitag, 28.09.18, zw. 06:20 Uhr und 17:00 Uhr

Ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Audi A 4 wurde am hinteren Teil der Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallfluch 65614 Beselich-Obertiefenbach, Friedhofstraße Freitag, 28.09.18, 21:45 Uhr

Ein 31-jähriger Pkw - Fahrer aus Hadamar - Steinbach befuhr mit seinem Pkw die Friedhofstraße in Richtung Niedertiefenbach. Im Einmündungsbereich zur K 459 verlor er dann, vermutlich infolge Trunkenheit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam linksseitig der K 459 im Straßengraben zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Er entfernte sich nach dem Verkehrsunfall zu Fuß von der Unfallstelle. Im Laufe der Ermittlungen konnte er dann bei seinen Eltern in der Wohnung angetroffen werden. Er wurde dann zur Dienststelle nach Weilburg verbracht. Dort erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 1000.- EUR.

3. Verkehrsunfallflucht 65549 Limburg, Schaumburger Straße Freitag, 28.09.2018, 21:40 Uhr

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr die Schaumburger Straße aus Richtung Biwak-Kreisel kommend in Fahrtrichtung Kalkwerk. Dem Linienbus kam ein Fahrzeug auf der Schaumburger Straße entgegen. Dieses Fahrzeug kam in Höhe der Blechwarenfabrik leicht auf die Gegenfahrbahn, so dass der Linienbus nach rechts ausweichen musste. Dabei beschädigte er ein dort geparktes Fahrzeug an der kompletten rechten Fahrzeugseite (ca. 6000 Euro Schaden). Am Linienbus wurde ebenfalls die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

