PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 03.10.2018

Limburg - --Einbruch in Brechen-Werschau-- Vermutlich in der Nacht zum Dienstag gelangten unbekannte Täter über den rückwärtigen Balkon in ein Einfamilienhaus. Sie hebelten die Balkontür auf und durchwühlten verschiedene Wohnräume. Über das Diebesgut können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Etwaige Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Limburg, unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

