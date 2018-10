PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressebericht der PD Limburg vom 06.10.2018

Limburg - Verkehrslage

Fahren unter Drogeneinfluss in Limburg-Staffel

Am Samstag, 06.10.2018, wurde um 04.15 Uhr in Staffel am Zubringer B /B 49 der Fahrer eines Pkw von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Limburg

Am Samstag, 06.10.2018, wurde um 00.10 Uhr in Limburg in der Diezer Straße der Fahrer eines Ford Transit von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der zum Führen des Fahrzeuges erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Verkehrsunfall mit Flucht in Limburg

Am Freitag, 05.10.2018, wurde in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr in Limburg in der Westerwaldstraße ein auf dem Kaufland - Parkplatz abgestellt, roter Renault Megane von einem anderen Fahrzeug beim Ein/Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in Hadamar- Oberzeuzheim

Am Freitag, 05.10.2018, kam es um 13.05 Uhr auf der B 54 in der Ortdurchfahrt Oberzeuzheim, in Fahrtrichtung Ortsausgang Dorchheim, im Durchgangsverkehr zu einem Auffahrunfall. Ein21-jähriger Pkw- Fahrer aus dem Westerwaldkreis fuhr auf einen vor ihm befindlichen, 76- Jährigen Fahrer eines Zweirades aus dem Westerwaldkreis auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Zweiradfahrer wurde schwerverletzt und bis zum Eintreffen des Notarztes von Passanten erstversorgt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

Am Freitag, 05.10.2018, kam es um 10.15 Uhr auf dem Patienten- und Besucherparkplatz des Krankenhauses in Limburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug stieß beim Ein/Ausparken gegen einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Weiterer Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

Am Donnerstag, 04.10.2018, kam es um 13.45 Uhr in Limburg in der Straße Am Zehntenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug stieß im Vorbeifahren gegen einen geparkten Pkw und entfernte sich trotz entstandenem Schaden unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Kennzeichen des Verursachers dem Geschädigten mitgeteilt.

Kriminalitätslage

Kennzeichendiebstahl in Limburg-Eschhofen

In der Zeit zwischen Freitag, 05.10.2018, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurden die amtlichen Kennzeichen: LDK-XK 463 eines geparkten Pkw, Opel Corsa, auf dem Bahnhofsparkplatz in Eschhofen entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.: 06431/91400 erbeten!

