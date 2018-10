PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 21.10.2018

Limburg - Verkehrsunfall mit Flucht in Limburg

In der Zeit von Freitag, 19.10.2018, 22.00 Uhr, bis Samstag, 20.10.2018, 23.00 Uhr ,wurde in Limburg in der Westerwaldstraße ein geparkter, schwarzer BMW im Bereich der hinteren, rechten Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Sonntag, 21.10.2018, kam es gegen 02.30 Uhr auf der B 49 vor der Autobahnauffahrt in Richtung Köln zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges entfernte sich nach dem Verkehrsunfall zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Die beiden 23- und 22-jährigen Insassen des vorausfahren Fahrzeuges wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Diebstahl von Moped in Limburg- Linter

Am Freitag, 19.10. 2018, wurde um 17.00 Uhr in Limburg-Linter in der Habichtstr. ein dunkelblauer Roller von einem unbekannten Täter entwendet.

Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Mengerskirchen, Bereich Westerwaldhalle Tatzeit: Sa., 20.10.2018, zw. 18.00h und 21.30h Während in der Westerwaldhalle eine Feier anlässlich einer Hochzeit stattfand, zerkratzen unbekannte Täter fünf im Bereich der Halle abgestellte Pkw der Feiergesellschaft an der rechten Fahrzeugseite, darunter u. a. ein Audi A6 anthrazitfarben und einen Renault Laguna schwarz. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Täterhinweise bitte an die Polizeistation Weilburg, 06471-93860.

