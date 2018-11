PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg_Weilburg für Samstag, 10.11.2018

Limburg - Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg für Samstag, 10.11.2018

Kriminalitätslage

Wechselseitige Körperverletzung

Am Freitag, den 09.11.2018, um 23:25 Uhr kam es in einer Spielhalle in 35781 Weilburg, Neunkircher Straße 17 zu einer Schlägerei zwischen einem Angestellten der Spielhalle und einem Gast. Beide Kontrahenten wurden dadurch leicht verletzt. Gegen Beide wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung vorgelegt.

Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, den 09.11.2018 in der Zeit zwischen 17:00 und 20:50 Uhr wurde in 35781 Weilburg, Westpreußenstraße 7 ein in der Hofeinfahrt abgestellter BMW mutwillig zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500,- EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Weilburg unter 06471-9386-0 zu melden.

Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in Hünfelden OT Dauborn ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße durch Einbrecher heimgesucht. Die Täter hebelten auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Vermutlich wurden die Täter gestört, da vermutlich nichts entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431-91400 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag gegen 20:40 Uhr versuchten in Brechen OT Niederbrechen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße einzubrechen. Dazu entfernten sie ein Fliegengitter und hebelten dann ein Fenster auf. Da hier die Bewohner zu Hause waren und durch die Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam wurden, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Auch hier nimmt die Polizei in Limburg Ihre Hinweise gerne unter 06431-91400 entgegen.

