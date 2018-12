PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 08.12.2018

Limburg - 1. Versuchter Einbruch in Kraftfahrzeug 65549 Limburg, Schiede Freitag, 07.12.2018 zw. 19:20 und 19:40 Uhr

Unbekannte schlugen die Scheibe an der hinteren rechten Tür eines BMW ein. Das Fahrzeug wurde aber nicht geöffnet, aus dem Inneren nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 150 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht 65589 Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße Freitag, 07.12.2018, zw. morgens und 22:40 Uhr

Ein Fahrzeug befuhr die Oberdorfstraße in Oberweyer aus Richtung Niederweyer kommend. An einer Fahrbahnverengung kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Warnbake. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeugbrand 35794 Mengerskirchen, Erlenwiese Freitag, 07.12.2018 gg. 16:00 Uhr

Einen gehörigen Schreck erlitt ein siebzigjähriger Mann aus Runkel, als er mit seinem Pkw auf das Gelände einer Tankstelle in Mengerskirchen fuhr. Sein Fahrzeug begann noch in der Einfahrt zum Tankstellengelände im Motorraum zu brennen. Geistesgegenwärtig hielt der Mann an und konnte den Brand selbst löschen. Somit konnte er ein größeres Unglück vermeiden. Es entstand lediglich ein Schaden an seinem Fahrzeug.

4. Körperverletzung 35781 Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße Samstag, 08.12.2019, 01:55 Uhr

Ein neunzehnjähriger Gast einer Diskothek spuckte dort mehrmals auf den Boden. Zudem belästigte er andere Gäste. Als er dann Hausverbot erhielt und von einem einundzwanzigjährigen Türsteher nach draußen begleitet wurde, führte er gegen diesen einen Kopfstoß aus. Der am Kopf getroffene Türsteher erlitt dabei eine Verletzung am rechten Auge. Gegen den Gast wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

5. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl 65614 Beselich-Obertiefenbach, Am Sportplatz Zw. Mittwoch, 05.12.18, 12:30 Uhr und Donnerstag, 06.12.18, 21:00 Uhr

Ein zweiundfünfzigjähriger Mann aus Obertiefenbach wurde Opfer eines versuchten Wohnungseinbruchs. Ein unbekannter Täter gelangte durch die offenstehende Haustür in das Mehrfamilienhaus. Im Haus ging er dann die Wohnungstür des Geschädigten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug an, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, was aber misslang. Es entstand ein Sachschaden an der Tür in Höhe von ca. 500.- EUR

