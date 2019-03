PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 13.03.2019

Limburg - 1. Autoaufbrecher scheitern, Hadamar, Alte Chaussee, Montag, 11.03.2019, 19.00 Uhr bis Dienstag, 12.03.2019, 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag scheiterten Autoaufbrecher bei dem Versuch einen Alfa Romeo in der Straße "Alte Chausee" in Hadamar gewaltsam zu öffnen. Der entstandene Schaden an dem roten Pkw wird auf rund 200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden, gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Autodiebe entwenden Opel Omega, Weilmünster-Lützendorf, Schiefergrube, Montag, 04.03.2019 bis Montag, 11.03.2019, 10.00 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Woche und des folgenden Wochenendes hatten es Autodiebe im Weilmünsterer Ortsteil Lützendorf auf einen schwarzen Opel Omega abgesehen. Der stillgelegte, schwarze Pkw stand auf dem Kundenparkplatz eines Anhängerverleihs in der Straße "Schiefergrube", als die Täter zuschlugen und das Fahrzeug im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

