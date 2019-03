Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 14.03.2019

Limburg - 1. Navigationssystem aus BMW entwendet, Bad Camberg-Schwickershausen, Zur Hubermühle, Mittwoch, 13.03.2019, 19.45 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2019, 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Autoaufbrecher in Schwickershausen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines in der Straße "Zur Hubermühle" geparkten blauen 5er BMW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneraum Fahrzeugteile im Wert von rund 2.000 Euro, darunter auch das fest eingebaute Navigationssystem. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Lagerhalle, Merenberg, Sportplatzweg, Feststellung: Mittwoch, 13.03.2019, 21.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend meldete ein Zeugen der Weilburger Polizei einen Einbruch in eine Lagerhalle im Sportplatzweg in Merenberg. Die Unbekannten hatten zunächst versucht eine Tür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Nachdem ihnen dies nicht gelungen war, machten sie sich an einer weiteren Tür der Lagerhalle zu schaffen und betraten durch diese die Räumlichkeiten. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de