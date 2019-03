PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg vom 27.03.2019

Limburg - 1. Fahrzeug auf Pendlerparkplatz demoliert, Limburg a. d. Lahn, Ahlbach, Dehrner Straße, 26.03.2019

(pa)Einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursachten Vandalen im Verlauf des Dienstages in Ahlbach an einem geparkten Pkw. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug - einen schwarzen VW Lupo - dort auf einem Pendlerparkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass Seiten- und Heckscheibe eingeschlagen sowie der Innenspiegel und die Abdeckung des Handschuhfachs abgerissen wurden.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Junge Männer auf Supermarktdach, Limburg, Westerwaldstraße, 26.03.2019 gg. 17.30 Uhr

(pa)Der Polizei in Limburg wurde gestern gemeldet, dass sich Personen auf dem Dach eines Einkaufsmarktes in Limburg aufhalten. Die Beamten stellten fest, dass es sich dabei um drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren handelte, die sich dort beim Ausüben einer Sportart filmten. Hierbei verursachten sie scheinbar auch Schäden am Dach. Nun müssen sich die drei wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

3. Verkehrskontrolle in Weilburg, Weilburg, Frankfurter Straße, 26.03.2019

(pa)In knapp zwei Stunden verzeichneten Polizeibeamte in Weilburg bei einer Verkehrskontrolle gestern Nachmittag diverse Verkehrsverstöße. Es wurden 8 Fahrer festgestellt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes wurden 5 Verkehrsteilnehmer angehalten. Auch ohne konkreten Verstoß wurden Fahrzeuge angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden an drei Fahrzeugen Mängel festgestellt, die zu beseitigen sind. Eine Person führte ihr Fahrzeug, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren wurde in einem Fahrzeug ein Teleskopschlagstock festgestellt, dessen Mitführen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt.

