PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / Nachtrag ...

Nachtrag Pressemeldung PD Limburg-Weilburg am 03.03.2018

Limburg - 1. Brand 35781 Weilburg-Kirschhofen, Backesweg Samstag, 03.03.2018, gg. 10:20 Uhr

In einer Garage wurden Reparaturarbeiten an einem Pkw durchgeführt. Nach ersten Ermittlungen geriet dieser Pkw, vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten, in Brand. Das Feuer griff auf das Gebäude, in dem die Garage integriert ist, über und breitete sich auf Nebenräume aus. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. 2 Fahrzeuge und Teile des Gebäudes wurden beschädigt, die Schadenshöhe liegt geschätzt bei etwa 150.000 Euro.

Die beiden Personen (49 Jahre und 53 Jahre alt), welche die Reparaturarbeiten durchführten, wurden durch die entstehenden Rauchgase leicht verletzt. Sie konnten nach kurzer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg durchgeführt.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden PHK Pörtlein Kommissar vom Dienst Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de