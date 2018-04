PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / Nachtrag zum ...

Nachtrag zum Pressebericht der PD Limburg vom 15.04.2018

Limburg - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer durch Vorfahrtsmißachtung

Am Sonntag, den 15.04.2018 befuhr nach bisherigen Ermittlungen um 18.10 Uhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Braunfels die K 372 aus Fahrtrichtung Braunfels-Altenkirchen kommend ,in Fahrtrichtung Weilmünster. Ein 75-jähriger Pedelecfahrer ,ebenfalls aus Braunfels, befuhr die K 379, aus Fahrtrichtung Braunfels-Philippstein kommend, in Fahrtrichtung K 372. An der Einmündung K372-K379-K424 beabsichtigte der Pedelecfahrer geradeaus weiter in den Waldweg in Richtung Braunfels-Altenkirchen zu fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Vorfahrtstraße befindlichen Pkw- Fahrer. Der Pedelecfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, bei beiden Unfallbeteiligten wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Unfallsachverständiger im Rahmen der Unfallaufnahme hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von 5300,- EUR.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an: PHK Beringer Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de