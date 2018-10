PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / POL-LM: ...

POL-LM: Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg für Sonntag, 14.10.2018

Limburg - Limburg (ots) - PST Limburg:

Verletzung einer 16jährigen Jugendlichen durch Pfefferspray

Bad Camberg, Jahnstraße auf dem Kirmesplatz,

Sonntag, 14.10.2018, 01:28 Uhr,

In der Nacht zum Sonntag hielt sich das 16jährige Mädchen auf dem Kirmesplatz Bad Camberg, in der Nähe der Imbissstände, auf. Plötzlich nahm sie einen beißenden Geruch wahr, gleichzeitig fingen ihre Augen stark an zu tränen.

Die Jugendliche musste ärztlich behandelt werden.

Man geht zurzeit davon aus, dass sie mit Pfefferspray besprüht wurde.

Täterhinweise gibt es keine.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg, unter der Telefonnummer 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Weilburg

Im Bereich der Pst. Weilburg kam es zu keinen presselevanten Ereignissen.

