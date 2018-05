PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Brand

Brand

Flörsheim - Flörsheim: Brand auf dem Gelände der Mülldeponie

Mehrere besorgte Anrufer teilten teils über Notruf, teils über die Amtsleitung mit, dass die Mülldeponie in Flörsheim Steinmühlenweg lichterloh brennen würde, was durch eine weithin sichtbare fast senkrecht aufsteigende Rauchsäule bezeugt werde. Die Bundesstraße 40 musste wegen der starken Rauchentwicklung mehrfach, auch über einen längeren Zeitraum, komplett gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben. Für den Bereich Flörsheim, Wicker, Hochheim und Rüsselsheim kann es zu Geruchsbelästigungen kommen. Eine Gesundheitsgefahr bestände nicht. Unglaublicher Weise wurden anfangs die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei durch fotografierende Schaulustige behindert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Außenbereich der Wertstoffsortierungsanlage Sperrmüll lichterloh brennt. Durch den Brand und die starke Hitzeentwicklung wurde jetzt festgestellt, dass ein Bagger, ein LKW und Gebäudeteil der Anlage, sowie ein Container beschädigt wurde. Sachschaden ca. 45000.- EUR. Keine Personenschäden. Vorsichtshalber wurde die Flugsicherung in Langen über die Rauchsäule informiert. Die Löscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden an, da immer wieder vereinzelt Glutnester durch das Auseinanderziehen des Brandherdes aufflackerten. Pressevertreter verschiedener Medien waren vor Ort. Nach Auskunft des Stadtbrandinspektors liegen keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung vor. Die Verkehrsmaßnahmen dauern noch an.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de