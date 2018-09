PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Brand einer ...

Brand einer Parkbank auf dem Gelände der Albert-Einstein-Schule

Schwalbach - Mehrere Notrufe gingen am frühen Mittwochabend ein, dass es auf dem Gelände der Albert-Einstein-Schule zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen sei. Ein weiterer Mitteiler gab an, dass zwei Parkbänke brennen würden. Durch eintreffende Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Tisch-Bank-Kombination aus Holz brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen bevor es auf die angrenzenden Bäume und Sträucher übergehen konnte. Sachschaden ca. 1500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn.

