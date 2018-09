PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Brandstiftung an ...

Brandstiftung an parkenden LKW

Hattersheim - Freitag, 28.09.2018 gg 22:10 h 65795 Hattersheim, Teplitzer Straße

Unbekannte zündeten auf bisher unbekannte Art und Weise einen in einem Wohngebiet ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden LKW an, so dass dieser selbstständig brannte. Das Feuer ging noch auf einen vor dem LKW parkenden PKW über. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Führerhaus des LKW und Heck des PKW brannten vollständig aus und sind nicht mehr verkehrstüchtig. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben von Zeugen konnte allerdings unmittelbar vor dem Brand eine männliche Person im Alter von 40-45 Jahren, ca. 170 cm groß, große karierte Jacke an, am Brandort gesehen werden. Sachschaden ca. 50000.- EUR

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation Hofheim oder der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

Kriftel: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Samstag, 29.09.2018 gg 05:45 h Kriftel, Landstraße 3018 Höhe Feldweg Hofheimer Straße

Der Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt, da beide Beteiligten noch nicht befragt werden konnten. Ein 41-jähriger Hofheimer befuhr mit seinem PKW die Landstraße 3018 vermutlich aus Richtung BAB A 66 in Richtung Hofheim. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 24-jähriger Hofheimer mit seinem PKW entgegen. Etwa in Höhe der Einmündung des Feldweges Hofheimer Straße trafen sich beide Fahrzeuge frontal. Beide Fahrer waren jeweils alleine im Fahrzeug, mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Beide wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Sachschaden ca. 26000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim zu melden. Tel.: 06192-2079-0.

Hattersheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind Samstag, 29.09.2018 gg 17:40 h Hattersheim, Wehrstraße 2

Ein 33-jähriger Hattersheimer befuhr mit seinem PKW mit Anhänger die Wehrstraße in Hattersheim-Okriftel. Beim Abbiegen löste sich der Anhänger vom PKW aus bislang ungeklärter Ursache und rollte auf den angrenzenden Gehweg. Dort überrollte er einen 2 ½ -jährigen Jungen der in Begleitung seines Vaters unterwegs war. Das Kind war ansprechbar. Das Verletzungsbild ist aktuell unklar. Das Kind kam ins Krankenhaus nach Frankfurt am Main -Höchst. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hofheim zu melden. Tel.: 06192-2079-0.

Hochheim: Trunkenheit im Straßenverkehr Feldgemarkung gegenüber Parkplatz Spielplatz Samstag, 29.09.2018 gg 21:50 h

Ein 32-jähriger Hochheimer befuhr mit seinem PKW den Feldweg vom Parkplatz Spielplatz kommend in Richtung Landstraße 3028. Der PKW wurde durch eine Funkstreife der Flörsheimer Polizei kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und erreichte einen Wert von 1,15 Promille. Der Hochheimer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Flörsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden Samstag, 29.09.2018 gg 20:52 h Flörsheim, Böttgerstraße

Eine 30-jährige Frau aus Ludwigshafen fuhr mit ihrem PKW auf der Böttgerstraße in Richtung Wickerbach. In Höhe einer Sanitärfirma kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und beschädigte einen Begrenzungszaun. Sachschaden ca. 2700.-EUR.

Eppstein: Sachbeschädigung Sonntag, 30.09.2018 gg 03:10 h Eppstein, Burgstraße

Ein 27-jähriger Eppsteiner wurde beobachtet, wie er beim Vorbeigehen an einer Gaststätte den Schaukasten (Speisekarte) mit der Faust einschlug. Der Beschuldigte war den Zeugen namentlich bekannt und wurde noch vor Ort auf den Vorfall zur Rede gestellt. Der Beschuldigte flüchtete nach kurzer heftiger Diskussion noch bevor die hinzu gerufene Streife aus Kelkheim eintraf. Sachschaden ca. 100.-EUR.

Kriftel: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten/Trunkenheit Samstag, 29.09.2018 gg 01:00 h Kriftel, Bleichstraße/Kirchstraße

Eine 32-jährige Kriftlerin befuhr mit ihrem PKW BMW die Bleichstraße in Richtung Hofheimer Straße. In Höhe der Kirchstraße parkten zwei PKW am rechten Straßenrand. Die jeweiligen Fahrzeugführer befanden sich in einem PKW auf den Vordersitzen und unterhielten sich. Vermutl. aufgrund des Alkoholkonsums verlor die Kriftlerin die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte frontal in das Heck/Stoßstange des parkenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der eine parkende PKW auf den anderen PKW geschoben. Bei der Kriftlerin wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,99 Promille positiv. Die Kriflter wurde zur Polizeidienststelle sistiert, wo ihr eine Blutprobe abgenommen und der Führerschein sichergestellt wurden. 2 Leichtverletzte. Sachschaden ca. 30000.-EUR.

