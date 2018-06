PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Polizeidirektion ...

Polizeidirektion Main-Taunus Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 03.06.2018

Hofheim - (Kriftel) Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Unfallzeit: Sa., 02.06.2018, 15:05 Uhr - Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen eines 34-jährigen Mannes und einer 53-jährigen Frau kam es auf der L 3018, der sogenannten Erdbeermeile zwischen der Anschlussstelle Zeilsheim und Hofheim. Nach den ersten Ermittlungen, hatte der aus Richtung Frankfurt kommende PKW-Fahrer trotz Überholverbotes ein anderes Fahrzeug überholt und war frontal in den entgegenkommenden PKW gefahren. Hierbei wurden die Fahrerin und ihre 28 Jahre alte Begleiterin verletzt. Infolge des Zusammenstoßes wurde der PKW des 34-jährigen von der Fahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem weiteren, unbesetzten, PKW zusammen; er selbst wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zur medizinischen Betreuung waren Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert worden. Die alarmierte Feuerwehr rettete den eingeklemmten aus seinem PKW. Die Verletzten wurden in Frankfurter Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L 3018 für 1 ¼ voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen und zu Rückstau bis auf die A 66.

gefertigt: Sterzel, PHK und KvD

