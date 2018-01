PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus für den 28.01.2018

Hofheim - 1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin 27.01.2018, 16:45 Uhr 65719 Hofheim am Taunus - Langenhain Landesstraße 3018

Bei einem Verkehrsunfall auf der L3018 zwischen Hofheim und Hofheim-Langenhain wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die 52-Jährige fuhr auf der Straße und wurde von mehreren PKW überholt. Der Fahrer eines PKW erkannte sie zu spät und fuhr von hinten auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrradfahrerin über den PKW geschleudert und stürzte neben der Fahrbahn eine Böschung hinab. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden von rund EUR 10.000,-. Der 27-jährige Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Großes Lob gilt den Ersthelfern, die vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei die Unfallstelle absicherten und die Verletzte betreuten.

2. Versuchter Wohnungseinbruch 26.01.2018, 18:30 - 20:00 Uhr 65719 Hofheim am Taunus - Langenhain Rheinblick

Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitagabend in ein Einfamilienhaus am Ortsrand des Hofheimer Stadtteils Langenhain einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Fenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim. (06192 2079-0)

3. Wohnungseinbruch 27.01.2018, 17:00 - 20:30 Uhr 65439 Flörsheim am Main Otto-Wels-Straße

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Ortsrand von Flörsheim auf und gelangten so in die Wohnung. Dort wurden die Zimmer durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise zu Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim. (06192 2079-0)

