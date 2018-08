PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung ...

Pressemeldung der PD Main-Taunus

Hofheim - Pressemeldung der PD Main-Taunus vom 17.08.2018

1. Mercedes CLS gestohlen

Flörsheim, Friedrich-Ebert-Straße, zwischen Donnerstag, 16.08.2018, 19:30 Uhr und Freitag, 17.08.2018, 07:25 Uhr

(vh) Einen Mercedes CLS im Wert von circa 25.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in der Friedrich-Ebert-Straße in Flörsheim. Das schwarze Fahrzeug wurde durch dessen Besitzer am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Festgestellt wurde der Diebstahl des Pkw, der das amtliche Kennzeichen MTK-F 2020 aufweist, am Freitagmorgen. Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Besitzer eines gestohlenen Mountainbikes gesucht

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, 12.08.2018, 11:25 Uhr

(vh) Im Nachgang eines bereits am vergangenen Sonntag im Main-Taunus-Zentrum stattgefundenen Fahrraddiebstahls versucht die Polizei den Besitzer des sichergestellten Mountainbikes ausfindig zu machen. Gegen 11:25 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin vier Personen dabei, als sie an einem Fahrrad den Schnellspanner am, mittels Schloss gesicherten, Vorderrad lösten und anschließend das Fahrrad wegtrugen. Die Personen verschwanden nachfolgend in einem Parkhaus, verstauten das Fahrrad in einem Pkw und fuhren los. Bei Ausfahrt aus dem Parkhaus konnte das Fahrzeug, ein VW Passat mit polnischer Zulassung, angehalten und die vier Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den vier kontrollierten Personen handelte es sich um polnische Staatsangehörige, die auf Befragen nach Herkunft des Fahrrades unglaubwürdige Angaben machten. Das Fahrrad wurde aufgrund des bekannten Hintergrundes von den Beamten sichergestellt und die vier Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Anzumerken ist, dass bis zum heutigen Tag noch keine Strafanzeige bezüglich des Fahrraddiebstahles erstattet wurde. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Bulls", Modell "7005AL", in der Farbe Silber, welches einen Neupreis von circa 500 Euro hat.

Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-168 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn zu melden.

3. Hochwertiges E-Bike entwendet

Hofheim, Feldstraße - dortige "Agentur für Arbeit", Donnerstag, 16.08.2018, zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr

(vh) Ein E-Bike im Wert von über 5.000 Euro hat ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag im Bereich der in der Feldstraße in Hofheim gelegenen Agentur für Arbeit entwendet. Nur gut 10 Minuten hielt sich der Besitzer des hochwertigen Fahrrades innerhalb des Gebäudes auf und hatte sein Fahrrad mittels eines Schlosses gegen Diebstahl gesichert. Dennoch war es einem Unbekannten in dieser kurzen Zeitspanne gelungen das Fahrrad zu entwenden. Im Zusammenhang mit der Tat steht mutmaßlich ein circa 25 Jahre alter Mann, mit athletischer Figur, von südländischer Erscheinung, der kurze dunkle Haare und einen dunklen Vollbart hatte. Der Mann trug eine dunkle Baseballcap, eine Sonnenbrille, Sportschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um das Modell "Men`s Turbo Levo FSR Comp 6" des Herstellers "Specialized", in der Farbe schwarz.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Wertgegenstände aus Umkleideraum gestohlen

Kriftel, Hofheimer Straße, Donnerstag, 16.08.2018, zwischen 11:25 Uhr und 12:20 Uhr

(vh) Die Wertgegenstände von fast 20 Schülern wurden am Donnerstagvormittag von unbekannten Tätern aus einer Umkleide auf dem Sportgelände des Turn- und Sportvereins Kriftel in der Hofheimer Straße gestohlen. Während sich die Schüler beim Sportunterricht befanden, nutzten Unbekannte die sich bietende Chance und suchten die unverschlossene Kabine auf. Dort entwendeten sie diverse Bekleidungsstücke, Handys, Portemonnaies und sonstige Wertsachen. Der durch die Diebstähle entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber insgesamt mehrere Tausend Euro betragen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Audi in Brand geraten

Kelkheim, Altkönigstraße, Freitag, 17.08.2018, gegen 04:40 Uhr

(vh) Ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand am frühen Freitagmorgen in Kelkheim in der Altkönigstraße, wo es zum Brand eines Pkw kam. Gegen 04:40 Uhr kam es zur Alarmierung der Feuerwehr und der Polizei, nachdem von Zeugen der Leitstelle des Main-Taunus-Kreises ein brennender Audi A6 gemeldet wurde. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand, hinsichtlich dessen Entstehung noch keine Erkenntnisse vorliegen, gelöscht werden.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall das Kommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei in Hofheim aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Vorfahrt missachtet

Hofheim, Niederhofheimer Straße / In den Nassen, Donnerstag, 16.08.2018, gegen 08:45 Uhr

(vh) Nachdem eine Autofahrerin am Freitagmorgen die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet hatte, kam es im Bereich der Niederhofheimer Straße in Hofheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08:45 Uhr wollte eine 27-jährige, aus dem Landkreis Unna stammende, Frau mit ihrem VW Tiguan von der Straße "In den Nassen" in die Niederhofheimer Straße einfahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten Mercedes-Lastwagen, an dessen Steuer sich ein 43-jähriger Mann aus Germersheim befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen sich aber keiner der Beteiligten verletzte. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 2.300 Euro geschätzt.

7. Vorfahrt missachtet

Gemarkung Flörsheim - Weilbach, Bundesstraße 519 - Einmündungsbereich der BAB 66-Anschlussstelle "Hofheim", Freitag, 17.08.2018, gegen 08:10 Uhr

(vh) Einen Verletzten forderte ein am Freitagmorgen im Bereich der B 519, in Höhe der Einmündung der Autobahnanschlussstelle "Hofheim", stattgefundener Verkehrsunfall. Gegen 08:10 Uhr verließ ein 41-jähriger Offenbacher mit seinem Mercedes Benz "Vito" aus Richtung Wiesbaden kommend die Autobahn an der Anschlussstelle "Hofheim". Beim anschließenden Versuch auf die B 519 einzufahren, übersah der Offenbacher einen von links kommenden, in Richtung Hofheim-Marxheim fahrenden vorfahrtsberechtigten VW T-Roc, an dessen Steuer sich ein 31-jähriger Mainzer befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen sich der 41-Jährige verletzte und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 16.000 Euro geschätzt.

8. Von Fahrspur abgekommen

Hofheim, Friedensstraße, Freitag, 17.08.2018, gegen 10:50 Uhr

(vh) Mutmaßlich da sie kurz durch einen an Bord befindlichen Hund abgelenkt wurde, verursachte eine Autofahrerin am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall im Bereich der Friedensstraße in Hofheim. Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 21-jährige, aus Greifswald stammende, Frau mit ihrem Citroën C2 die Friedensstraße in Richtung "Zeil". Auf dem Beifahrersitz des Pkw befand sich dabei ein angegurteter Hund. Kurz von einer Handlung dessen abgelenkt, verriss die 21-Jährige das Lenkrad, kam nachfolgend nach links von ihrer Fahrspur ab und prallte anschließend mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Hyundai i30 zusammen. Mensch und Tier blieben infolge der Kollision unverletzt. Der Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

9. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Main-Taunus-Kreises bezüglich der 34. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag, 20.08.2018: Gemarkung Bad Soden, Bundesstraße 8, Höhe "Rote Mühle"

Mittwoch, 22.08.2018: Hochheim - Massenheim, Höhe der Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

