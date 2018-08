PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 26.08.2018

Hofheim - 1.

Schwalbach/Ts.: Mehrere Mülltonnebrände

Zeit: Samstag, 25.08.2018; 03-10 Uhr - 06-10 Uhr

Ort: Schwalbach am Taunus, Ostring; Badener Straße; Berliner Straße

In der Nacht von Freitag, 24.08.2018 auf Samstag, 25.08.2018 kam es zu mehreren Bränden von Müllcontainern in Schwalbach am Taunus. Insgesamt vier Papiermüllcontainer, zwei in der Badener Straße und jew. einer in Ostring und Berliner Straße, wurden durch die Feuer zerstört. Der Sachschaden beläuft sich in Summe auf ca. 1600,- Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter 06192-2079-0 entgegen.

2.

Niederhöchststadt: Körperverletzung in vier Fällen

Zeit: Samstag, 25.08.2018; 03:14Uhr

Ort: Eschborn-Niederhöchststadt, S-Bahnhof

Eine Gruppe von sechs Personen hielt sich in der Nacht von Freitag, 24.08.2018 auf Samstag, 25.08.2018 am S-Bahnhof in Niederhöchststadt auf, als eine weitere Personengruppe unbekannter Anzahl dazukam. Nachdem eine der Personen aus der dazugekommenen Gruppe die Gruppe aus sechs Personen angesprochen hatte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge vier Personen aus der sechsköpfigen Gruppe durch Schläge und Tritte dreier unbekannter Täter aus der anderen Gruppe verletzt wurden. Die Gruppierung um die Tatverdächtigen verließ die Örtlichkeit dann in Richtung Schwalbach am Taunus.

Die unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich

- osteuropäisches Erscheinungsbild

- kurze blond/hellbraune Haare, gegelt

- Bartansatz (sehr dünn)

2. Person:

- männlich

- südländisches Erscheinungsbild

- schwarze Locken mittig oben auf dem Kopf

- etwas kräftiger

- Daunenweste

3. Person:

- männlich

- marokkanisches Erscheinungsbild

- Sonnenbrille

- T-Shirt mit Tarnfarbenmuster

Wer Hinweise zu der Identität der Tatverdächtigen geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Eschborn unter 06196-96950 zu melden.

3.

Hattersheim: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Zeit: Mittwoch, 22.08.2018; 12:30 Uhr - Samstag, 24.08.2018; 09:00 Uhr

Ort: Hattersheim am Main, Nassauer Straße

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.08.2018; 12:30 Uhr und Samstag, 24.08.2018; 09:00 Uhr versuchte(n) unbekannte(r) Täter, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Nassauer Straße aufzuhebeln. Dies gelang zwar nicht, es entstand jedoch Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hofheim unter 06192-2079-0 zu melden.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Baumann, KOK; Polizeistation Hofheim, 06192-2079-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de