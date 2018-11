PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung ...

Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 18.11.2018

Hofheim - Wohnungseinbruch Am Samstag brachen unbekannte Täter tagsüber in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Kreishaus in Hofheim ein. Die Einbrecher hebelten auf der Hausrückseite ein Fenstern zur Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Wohnung. Da die Hauseigentümer nicht zu Hause waren, konnten die Einbrecher ungestört die ganze Wohnung durchsuchen. Entwendet wurden Uhren und Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wohnungseinbruch Am Samstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rosengarten in Kelkheim ein. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster auf, dass sie über den Lichtschacht erreichten. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Entwendet wurden diverse Uhren. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter Rufnummer 06195-67490 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de