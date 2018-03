PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der PD Main-Taunus

Hofheim - Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom 23.03.2018

1. Drogeriemarkt überfallen

Kelkheim, Am Marktplatz, 23.03.2018, 05.50 Uhr bis 06.00 Uhr,

(pl) Am frühen Freitagmorgen haben zwei unbekannte Täter einen Drogeriemarkt in der Straße "Am Marktplatz" in Kelkheim überfallen und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Eine Mitarbeiterin der Drogerie war gegen 05.50 Uhr gerade dabei den Markt für die Öffnung vorzubereiten, als sie von den beiden maskierten Räubern überrascht und mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Das Duo forderte die Herausgabe des Bargeldes und flüchtete anschließend mit der Beute durch den Hinterausgang in Richtung Hauptstraße. Die beiden schwarzgekleideten und maskierten Täter sollen ca. 20- 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, gewesen sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Fahrrad und Ski aus Garage gestohlen

Hattersheim, Im Mühlenviertel, 21.03.2018, 16.00 Uhr bis 22.03.2018, 14.00 Uhr,

(pl) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag aus der Garage eines Einfamilienhauses in Hattersheim ein hochwertiges Fahrrad und Skier gestohlen. Die Diebe begaben sich auf Grundstück des Hauses in der Straße "Im Mühlenviertel" und hebelten anschließend die Garagentür auf. Mit dem darin abgestellten schwarzen Mountainbike und weiß-roten Skiern des Herstellers Völkel ergriffen sie dann unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Hofheim, Diedenbergen, Wickerer Weg, 21.03.2018, 19.45 Uhr bis 22.03.2018, 15.30 Uhr,

(pl) Fahrraddiebe haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in Diedenbergen ein schwarzes Mountainbike von Trek, Modell Slash 8, gestohlen. Das gestohlene Fahrrad im Wert von rund 3.000 Euro war im Bereich des Wickerer Weges abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, 23.03.2018, 01.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag hat eine Streife der Kelkheimer Polizei einen 23-jährigen Autofahrer kontrolliert, welcher offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten unterzogen den Autofahrer gegen 01.15 Uhr in der Wilhelm-Dichmann-Straße einer Kontrolle. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Gegen den Autofahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Unfall verursacht und geflüchtet

Kelkheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 21.03.2018, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr

(vh) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochabend in der Frankfurter Straße in Kelheim. Wie die Besitzerin eines Opel Meriva im Verlauf der Abendstunden feststellte, hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer ihren Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Mutmaßlich spielte sich das Geschehen zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr vor dem Anwesen Frankfurter Straße 139 ab, als ein vorbeifahrender Pkw gegen den Opel Meriva stieß und diesen erheblich beschädigte. Der nicht mehr fahrbereite Opel weißt im Bereich des Vorderrades und der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro auf.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer 06190 / 9360-0 entgegen.

6. Nach Polizei geschaut und Unfall verursacht

Hochheim, Mainzer Straße / Kirchstraße, Donnerstag, 22.03.2018, gegen 15:10 Uhr

(vh) Mutmaßlich da sie durch einen Polizeieinsatz abgelenkt war, verursachte eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Hochheim einen Verkehrsunfall. Gegen 15:10 Uhr befuhr eine 55-jährige Hochheimerin mit ihrem VW UP die Mainzer Straße in Richtung "Am Daubhaus". Im Bereich der Einmündung Mainzer Straße / Kirchstraße kam es zeitgleich zu einem Polizeieinsatz. Mutmaßlich dadurch abgelenkt, kam die Hochheimerin mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß nachfolgend gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Metallpfosten. Die 55-Jährige blieb infolge des Unfallgeschehens unverletzt. Der an ihrem Fahrzeug und dem Pfosten entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.500 Euro geschätzt.

7. Unfallbeteiligte gesucht

Kriftel, Kapellenstraße / Wiesbadener Straße, Donnerstag, 22.03.2018, gegen 16:30 Uhr

(vh) Im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen, dass sich am Donnerstagnachmittag in der Kapellenstraße in Kriftel ereignete, sucht die Polizei nach einer/einem unfallbeteiligten Autofahrer(-in). Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 61-jährige Kriftelerin mit ihrem Suzuki Jimny die Wiesbadener Straße und wollte von dieser nach rechts in die Kapellenstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 5-er BMW, der die Kapellenstraße in Richtung Kirchstraße befuhr und an dessen Steuer sich ein 25-jähriger Hofheimer befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der BMW des Hofheimers teilweise auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort mit einem Fahrzeug zusammen, dass die Kapellenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Nachdem die 61-Jährige und der 25-Jährige ihre Fahrzeuge verlassen hatten, um ihre Daten auszutauschen, hatte sich der weiter beteiligte Pkw, bei dem es sich um einen weißen Kombi oder SUV handeln soll, bereits von der Unfallstelle entfernt.

Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06190 / 9360-0 entgegen.

8. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Main-Taunus-Kreises bezüglich der 13. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag, 26.03.2018: Bad Soden, Bundesstraße 8, Höhe "Rote Mühle"

Mittwoch, 28.03.2018: Hochheim-Massenheim, Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

