PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 24.04.2018

Hofheim - 1. Unbekannter steht vor dem Bett, Hattersheim, Lessingstraße, 23.04.2018, gg.14.45 Uhr

(ho)Einen gehörigen Schrecken bekam gestern Nachmittag ein 43-jähriger Mann, als plötzlich ein Unbekannter vor seinem Bett stand. Der Geschädigte hatte sich in seinem Schlafzimmer ins Bett gelegt, als der Unbekannte durch die offenstehende Haustür in die Wohnräume eintrat. Als der 43-Jährige aufwachte, stand der mutmaßliche Täter plötzlich neben ihm, flüchtete jedoch als er bemerkte, dass er entdeckt wurde. Er wurde als ca. 1,90 Meter groß, ca. 40 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren, bekleidet mit einem gestreiften Poloshirt und einer Jogginghose beschrieben. Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu informieren.

2. Einbruch in Kindergarten, Hattersheim, Pregelstraße, 24.04.2018, gg. 02.30 Uhr

(ho)Bei einem Einbruch in den Kindergarten in Hattersheim ist in der vergangenen Nacht erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Einbrecher drang durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Dabei löste er die Alarmanlage aus und flüchtete daraufhin offensichtlich ohne etwas erbeutet zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch fehlgeschlagen, Sulzbach, Staufenstraße, 22.04 bis 23.04.2018

(ho)Im Verlauf der vergangenen beiden Tage haben Unbekannte versucht, in das Jugendhaus in Sulzbach einzudringen. Die Täter hebelten an Türen und Fenstern, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Jedoch gelang es den Tätern nicht in das Objekt einzudringen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Auch in diesem Fall hat die Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

4. Einbrecher hinterlassen Sachschaden, Bad Soden, Clausstraße, 21.04. bis 23.04.2018

(ho)Am Montagmorgen wurde in der Clausstraße in Bad Soden der versuchte Einbruch in ein Geschäft festgestellt. Auch in diesem Fall beabsichtigten die Täter die Eingangstüre gewaltsam aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Also brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab, flüchteten und hinterließen den Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

5. Dieseldiebe unterwegs, Kelkheim, Frankenallee, 21.04. bis 23.04.2018

(ho)Die Abwesenheit der Arbeiter nutzten am vergangenen Wochenende Einbrecher, um auf dem Gelände einer Baufirma Dieselkraftstoff zu stehlen. Die Täter zapften aus einem Bagger und einem Lkw Treibstoff für rund 300 Euro ab. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Aufgrund des Gewichtes der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet sind. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195)6749-40 entgegen.

6. Sachbeschädigung an Wohnhaus, Eppstein, Vockenhausen, Eberlestraße, 23.04.2018, 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(ho)Bei einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus ist im Verlauf des gestrigen Montages ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Geschädigte stellte gegen 19.00 Uhr fest, dass eine Fensterscheibe des Hauses offensichtlich durch einen Steinwurf beschädigt worden war. Hinweise auf einen Einbruchsversuch konnten nicht vorgefunden werden. Die Polizei in Kelkheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749-40.

7. Rollerfahrer wird übersehen und verletzt, Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Heinrich-Weiß-Straße, Montag, 23.04.2018, 17:10 Uhr

(jn)Am frühen Montagabend wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall in Hofheim verletzt, nachdem er von einem 43-jährigen Mann übersehen worden war. Gegen 17:10 Uhr befuhr der 17-jährige Hattersheimer die Landesstraße 3264 aus Richtung Diedenbergen kommend in Fahrtrichtung Marxheim. In Höhe der Kreuzung Heinrich-Weiß-Straße übersah ihn der 43-Jährige, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und nach links in Richtung Gemeindezentrum abbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß zwischen Mercedes und Roller im Kreuzungsbereich wurde der Hattersheimer von seinem Roller geschleudert und verletzt. Er wurde nach einer medizinischen Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden an Auto und Zweirad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

8. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Hofheim, Neugasse, 23.04.2018, zwischen 09.20 Uhr und 11.25 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Hofheim ist gestern Vormittag in der Neugasse an einem geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Der betroffene Skoda war am Vormittag am Straßenrand abgestellt. Als der Besitzer gegen 11.25 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er erhebliche Unfallbeschädigungen im vorderen linken Bereich des Wagens fest. Den Spuren zufolge war der Unfallverursacher in der Neugasse aus Richtung Schmelzweg kommend unterwegs und streifte dabei den geparkten Skoda. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer (06190) 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

9. Unbekannter Pkw beschädigt - Halter gesucht, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Mittwoch, 18.04.2018, 20:30 Uhr

(jn)Bereits am Mittwoch, 18.04.2018, wurde ein bisher unbekanntes Auto, dessen Fahrer(in) sich bei der Polizei melden soll, in Bad Soden von einer Frau beim Einparken beschädigt. Gegen 20:30 Uhr parkte eine 33-jährige Frau aus Bad Soden in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Kronberger Straße (Höhe Hausnummer 6) ein und touchierte dabei einen vor ihr stehenden Kombi. Die Frau stieg aus und vergewisserte sich, dass kein Fremdschaden entstanden war. Erst am Folgetag fiel ihr ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro an ihrem eigenen Pkw auf, der auch auf einen Fremdschaden schließen ließ. Laut der 33-Jährigen soll es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen silbernen oder weißen Kombi gehandelt haben. Der/die Fahrer(in) oder Halter(in) des Wagens wird gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1048/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de