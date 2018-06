PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, 10.06.2018

Hofheim - 1. Trunkenheitsfahrt

Hofheim-Wallau

Sonntag, 10.06.2018, 03:35 Uhr

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Sonntag ein unsicherer Autofahrer auf. Der Pkw wurde angehalten und der Fahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 39 jährige Frankfurter unter Alkoholeinfluss stand und deshalb diese Fahrauffälligkeiten zeigte. Ihm wurde zur Bestimmung der Alkoholkonzentration im Blut eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

2. Alleinunfall

Hofheim, B 519

Samstag, 09.06.2018, 20:00 Uhr

Dass auch Geländewagen den Gesetzen der Physik unterliegen, musste ein 19 jähriger Hofheimer erfahren. Er befuhr die B 519 von Kelkheim in Richtung Hofheim. In der Rechtskurve, kurz vor dem Ortseingang Hofheim, verlor er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Straße die Kontrolle über den Geländewagen, kam von der Fahrbahn ab und auf dem Parkplatz der Rhein-Main-Therme zum Stehen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw wird auf 6000 Euro geschätzt. Der Fahrer und sein jugendlicher Beifahrer blieben unverletzt.

3. Trunkenheitsfahrt

Kelkheim, Rossertstraße

Samstag, 09.06.2018, 19:23

Eine Polizeistreife hielt einen 35 jährigen Kelkheimer auf seinem Motorroller an. Ein freiwilliger Alko-Test ergab einen Wert, der deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille lag. Eine Blutprobe, die dem Rollerfahrer auf der Polizeistation Kelkheim entnommen wurde, soll den tatsächlichen Wert ermitteln. Dem Rollerfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

4. Ölfilm auf dem Schwarzbach

Kriftel/Hattersheim, Schwarzbach

Samstag, 09.06.2018, 18:50 Uhr

Bei der Rettungsleitstelle und der Polizei gingen mehrere Anrufe ein, dass es am Schwarzbach in der Nähe des Hattersheimer Schwimmbads und in Kriftel nach Öl rieche und sich auch ein Ölfilm auf dem Wasser befände. Die Feuerwehren von Hattersheim und Kriftel waren im Einsatz. Die Polizei versuchte, die Ursache zu ermitteln. Vermutlich durch den starken Regen etwa anderthalb Stunden vorher, wurden Schmier- oder Kraftstoffe in den Schwarzbach gespült. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Folgeschäden sind bis jetzt nicht bekannt geworden.

5. Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kriftel, Hattersheimer Straße/Gutenbergstraße

Samstag, 09.06.2018, 18:15 Uhr

Ein 51 jähriger Krifteler wollte mit seinem Pkw verbotener Weise von der Gutenbergstraße die Hattersheimer Straße überqueren und in den Weg zu den Erdbeerständen fahren. Dabei achtete er nicht auf die von Kriftel kommenden Fahrzeuge, die dauerhaft grün haben. So kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 49 Jährigen aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Dieser versuchte noch auszuweichen und stieß gegen den Ampelmast. Der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

6. Falsche Polizeibeamte nehmen Touristin aus

Eschborn, Frankfurter Straße

Samstag, 09.06.2018, 15:45 Uhr

Eine 37 jährige Touristin aus Panama wurde in der Frankfurter Straße von drei unbekannten Tätern angesprochen. Sie hielten ihr eine Marke vor, die eine Polizeidienstmarke sein sollte, und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie fragten nach Ausweisen, Drogen und Bargeld und durchsuchten die Frau. Dabei fanden sie einen größeren Bargeldbetrag. Sie gaben der Geschädigten die Ausweise zurück und flüchteten mit dem Geld in einem schwarzen Mercedes in Richtung Hamburger Straße. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: alle 30-40 Jahre alt, vermutlich indischer Herkunft, zwei waren schlank, einer kräftiger, alle waren größer als 185cm, alle trugen Bart, Sonnenbrille und zivile Kleidung. Das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen genommen.

7. Verletzter Kradfahrer

Flörsheim-Weilbach, L3366

Samstag, 09.06.2018, 15:50 Uhr

Ein 16 Jähriger Hofheimer befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Landesstraße 3366, das ist die Verbindungsstraße zwischen der B 519 zum Sportplatz Germania Weilbach. An der Kreuzung am Sportplatz wollte der Jugendliche nach links Richtung Hattersheim abbiegen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Schaden am Moped wird auf 500 Euro geschätzt.

Gefertigt: PHK Hoppelshäuser

