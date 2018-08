PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 15.08.2018

Hofheim - 1. Streit endet mit Faustschlag, Hofheim, Elisabethenstraße, Dienstag, 14.08.2018, 22:40 Uhr

(fs)Am Dienstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Elisabethenstraße in Hofheim. Ersten Ermittlungen zufolge schlug dabei ein 28-jähriger Mann einem 60-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Der 60-jährige Mann wurde durch herbeigerufene Sanitäter versorgt. Um die Situation aufzulösen und die Personengruppe zu trennen, sprachen Beamte der Polizeistation Hofheim Platzverweise aus. Gegen den 28-jährigen Beschuldigten wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt.

2. Fahrrad gestohlen, Kriftel, Oberweidstraße, Mittwoch, 08.08.2018 bis Montag, 13.08.2018

(fs)In der Zeit vom Mittwoch, 08.08.2018 bis Montag, 13.08.2018 wurde in der Oberweidstraße in Kriftel ein Mountainbike der Marke "Bulls" gestohlen. Dabei betraten die Täter unbemerkt den Garten des Einfamilienhauses, wo sie das gesicherte schwarz-blaue Fahrrad entwendeten. Im Anschluss der Tat flüchteten die Täter mit dem Diebesgut im Wert von ca. 350 Euro in bislang unbekannte Richtung. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Geschwindigkeitsmessungen, Main-Taunus, Montag, 13.08.2018

(fs) Im Rahmen der "Schwerpunkt-Aktionswochen-Geschwindigkeit-Verkehrssicher Hessen" führten Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus im Laufe des Montages Geschwindigkeitsmessungen an der Landesstraße 3005 sowie der Bundesstraße 40 durch. Dabei passierten insgesamt 1.910 Fahrzeuge die Messstellen, von denen 176 dies mit überhöhter Geschwindigkeit taten. Ein Fahrzeug passierte die Messstelle an der Landesstraße 3005 mit knapp 40 km/h zu viel und muss daher mit einer Geldbuße in Höhe von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

4. Brückenpfeiler beschmiert, Hattersheim, Autobahnbrücke Bundesautobahn 3, Hattersheimer Pfad, Montag, 13.08.2018, 19:00 Uhr bis Dienstag, 14.08.2018, 07:00 Uhr

(fs)Unbekannte Vandalen haben mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Brückenpfeiler der Autobahnbrücke am Hattersheimer Pfad in Hattersheim mit Graffiti beschmiert. Der durch das ca. 20 Meter lange Graffiti entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Scheibe beschädigt, Schwalbach, Ostring, Montag, 13.08.2018, 20:00 Uhr bis Dienstag, 14.08.2018, 07:00 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mutmaßlich mit einem Stein die Scheibe einer Schule im Ostring in Schwalbach beschädigt. Ersten Ermittlungen nach warfen die Täter dabei einen Stein gegen die Scheibe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

6. Fahrradfahrer leicht verletzt, Kelkheim, Parkstraße, Dienstag, 14.08.2018, 13:15 Uhr

(fs)Auf der Parkstraße in Kelkheim ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich ersten Erkenntnissen nach als eine, dem Fahrradfahrer vorausfahrende, Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen bremsen musste. Diese Situation erkannte der Radfahrer zwar laut eigener Aussage, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, weshalb er auf das Heck des vorrausfahrenden Pkw auffuhr. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

7. Kontrolle verloren, Kriftel, Landesstraße 3011, Dienstag, 14.08.2018, 18:20 Uhr

(fs)Ein 16-jähriger Kraftradfahrer, welcher die Landesstraße 3011 in Fahrtrichtung Lorsbach befuhr, hat sich am Dienstagabend bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge, da der 16-Jährige im Kreuzungsbereich der Hattersheimer Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Seine 18-Jährige Mitfahrerin stürzte ebenfalls, erlitt aber augenscheinlich keine Verletzungen. Der 16-Jährige wurde für weitere Untersuchungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

8. Fahrzeug beschädigt, Kelkheim, Benzstraße, Montag, 13.08.2018, 14:00 Uhr bis Dienstag, 14.08.2018, 10:30 Uhr

(fs)Ein in der Benzstraße in Kelkheim geparkter Golf wurde mutmaßlich durch einen anderen Pkw so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge muss der bislang unbekannte Pkw die Beschädigungen beim Vorbeifahren verursacht haben, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de