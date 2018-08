PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 18.08.2018; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Hofheim - 1. Einbruchdiebstahl in Fahrzeug Die Abwesenheit des Fahrers nutzten unbekannte Täter aus, und schlugen am 17.08.2018, 14:15 Uhr, die Scheibe eines Opel Meriva ein. Das Fahrzeug war auf dem Friedhofsparkplatz in 65719 Hofheim-Marxheim, Eichstr., geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Inhalt (Mobiltelefon, Portemonnaie) entwendet.

Schaden: ca. 600 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

2. Erschwerter Fahrraddiebstahl Am Donnerstag, den 16.08.2018, in der Zeit von 07:40 - 16:30 Uhr, wurde in Schwalbach, Ober der Röth, ein Fahrrad entwendet. Das angeschlossene Fahrrad war an der dortigen Schule abgestellt. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Bulls, Cross Street Dics, Farbe schwarz.

Sachschaden beträgt ca. 800 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter Telefon (06196) 9695 - 0 entgegen.

