PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Hofheim - Erneuter Angriff auf Streifenwagenbesatzung, Schwalbach, Zufahrt zum Westring, Mittwoch, 22.08.2018, gg. 04.10 Uhr

(ho)Erneut haben unbekannte Täter eine Streifenwagenbesatzung der Eschborner Polizei mit einem Stein beworfen. Dabei wurde das Polizeifahrzeug im hinteren Bereich getroffen, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Glücklicherweise kam bei dem Angriff niemand zu Schaden. Zuvor ging über Notruf die Mitteilung ein, dass mehrere, mit Kapuzenpullovern vermummte Personen, im Bereich der Julius-Brecht-Straße randalieren würden. Sofort machten sich Polizeifahrzeuge auf den Weg zur Einsatzstelle, von denen ein Streifenwagen über die Zufahrt der Limesspange auf den Westring fuhr. Aus einem Gebüsch heraus wurde das Fahrzeug beworfen und von einem Stein getroffen. Nachdem sich weitere Streifen gesammelt hatten, wurde nach den Angreifern gefahndet, wobei die Einsatzkräfte jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnten. Wie bereits am Montag berichtet, war es in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstages ebenfalls zu einem Angriff auf ein Polizeifahrzeug gekommen. Dabei wurde ein Beamter verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. In diesem Fall hatten sich die Täter unbemerkt dem Wagen genähert und mit Steinen beworfen, von denen einer durch ein geöffnetes Fenster flog und einen der Beamten traf. Wegen des erneuten Vorfalles wird die Polizeidirektion im Main-Taunus-Kreis in den nächsten Wochen verstärkt im Bereich Schwalbach am Taunus präsent sein und dabei auch Personenkontrollen durchführen.

Brand auf Feld, Bad Soden-Altenhain, zwischen Rote Mühle und B 8, Dienstag, 21.08.2018, 20.30 Uhr (si)Am Dienstagabend wurde der Leitstelle der Brand eines Feldes zwischen Rote Mühle und B 8 in Altenhain gemeldet. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 20.30 Uhr bemerkt und zunächst versucht den Brand selbst zu löschen, wobei sich der 65-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Bei dem Feuer, welches schließlich von den Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Soden und Neunhain gelöscht werden konnte, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Laut den Angaben des 65 Jahre alten Mannes sollen sich kurz vor dem Brand zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche in der Nähe des Feldes aufgehalten haben, welche mit zwei Mountainbikes in Richtung Kelkheim davongefahren seien. Beide Jugendlichen sollen T-Shirts und kurze Hosen getragen haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) - 0 zu melden.

Fahrrad von Schulgelände gestohlen, Schwalbach am Taunus, Ober der Röth, Montag, 20.08.2018, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr

(ho)Unbekannte haben vom Schulhof der Albert-Einstein-Schule das hochwertige Fahrrad einer Schülerin gestohlen. Das schwarze Damenrad der Marke Pegasus Piazza war an dem dortigen Fahrradständer angeschlossen und gegen 13.00 Uhr spurlos verschwunden. Die Polizei in Eschborn ermittelt gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Eschborn, Am Sportfeld, Dienstag, 21.08.2018, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr

(ho)Gerade einmal eine halbe Stunde war gestern Abend in der Straße "Am Sportfeld" in Eschborn ein schwarzer Skoda in einer Parktasche abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Wagen von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu informieren.

Mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeidirektion Main-Taunus, Bereich der Polizeistation Eschborn, Dienstag, 21.08.2018, 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr (si)Im Laufe des Dienstages führte die Polizeidirektion Main-Taunus in Zusammenarbeit mit mehreren Ordnungsämtern des Landkreises Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeistation Eschborn durch. Eine erste Kontrolle wurde am Morgen auf der Bundesstraße 8 bei Sulzbach in Höhe eines Einkaufzentrums eingerichtet. Aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung, dass Verkehrsteilnehmer dort vermehrt die linke Spur in Richtung Frankfurt/Höchst benutzen würden, um dann kurz vor der Auffahrt zur BAB 66 über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung auf die Autobahn aufzufahren, galt bei der Kontrolle ein spezielles Augenmerk diesen Verstößen. Während der knapp 1,5 stündigen Kontrolle wurden von den Beamten 35 Fahrzeuge kontrolliert und 34 Verkehrsverstöße festgestellt, von denen ein Großteil das Überfahren der durchgezogenen Fahrbahnmarkierung betraf. Vor allem Kraftradfahrer wurden von den Beamten wegen dieses Verstoßes verwarnt. Eine folgende Kontrolle führten die Beamten dann, zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf der B 519 in Höhe des Parkplatzes Rote Mühle in Fahrtrichtung Hofheim durch. Hier wurden insgesamt 24 Fahrzeuge angehalten und drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Eine allgemeine Verkehrskontrolle fand zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz am Festgelände in Eschborn statt. Bei 21 angehaltenen Fahrzeugen konnten hier 5 Verstöße festgestellt werden, zu denen unter anderem eine stark beschädigte Windschutzscheibe zählte. Auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde von den Beamten gefertigt, da bei der Kontrolle ein Teleskopschlagstock in einer Beifahrertür aufgefunden wurde. Eine vierte Kontrollstelle wurde dann von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Hauptstraße in Schwalbach eingerichtet, bei welcher ein spezielles Augenmerkt auf Gurt- und Handyverstößen lag. Hier wurden insgesamt 12 Fahrzeuge kontrolliert und genauso viele Verwarnungen ausgesprochen.

