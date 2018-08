PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 24.08.2018

Hofheim - 1. Einbrecher festgenommen, Schwalbach am Taunus, Rudolf-Dietz-Weg, Donnerstag, 23.08.2018, 10:00 Uhr

(jn)Nachdem am Donnerstagmorgen in Schwalbach ein Einbrecher von der zurückkehrenden Bewohnerin eines Einfamilienhauses überrascht worden ist, konnte ein 30-jähriger Mann aus Hofheim festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge stieg der Verdächtige gegen 10:00 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus im Rudolf-Dietz-Weg ein. Während er nach Beute suchte, überraschte ihn die Bewohnerin, woraufhin er die Flucht ergriff. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung und aufgrund einer genauen Täterbeschreibung wurde kurze Zeit später ein polizeibekannter 30-jähriger Mann aus Afghanistan angetroffen und festgenommen; augenscheinlich stand der Verdächtige unter Drogeneinfluss. Er wurde zur Polizeistation nach Eschborn verbracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, weil die Voraussetzungen für eine Inhaftierung nicht vorlagen. Gegen ihn wird nun wegen versuchtem Wohnungseinbruch ermittelt.

2. Hoher Sachschaden an Fahrzeug durch Graffiti, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, Mittwoch, 22.08.2018, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 23.08.2018, 08:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Bagger im Glockwiesenweg in Hattersheim mit Farbe besprüht und dabei mindestens 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Sachbeschädigung auf Schulgelände, Flörsheim am Main, Hauptlehrer-Urson-Straße, Mittwoch, 22.08.2018, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 23.08.2018, 06:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte mehrere Hundert Euro Sachschaden auf dem Gelände einer Grundschule in Flörsheim verursacht. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen betraten die Täter das Gelände in der Hauptlehrer-Urson-Straße und beschädigten die gläserne Eingangstür der Sporthalle. Die Ermittlungsgruppe der Flörsheimer Polizei erbittet Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Brennende Papiertonne, Schwalbach am Taunus, Frankenstraße, Donnerstag, 23.08.2018, gegen 23:45 Uhr

(jn)Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend eine Mülltonne in der Frankenstraße in Schwalbach entzündet. Bei dem Feuer, das gegen 23:45 Uhr von einem Zeugen entdeckt wurde, entstanden rund 400 Euro Sachschaden an einer Papiermülltonne. Gemäß der Aussage eines Zeugen könnte ein etwa 40-jähriger Mann mit der Tat in Verbindung stehen, der kurz zuvor vom Tatort in Richtung Naturschwimmbad wegrannte. Er soll kurze, braune Haare haben und sei mit einer langen Jeans und weißem T-Shirt bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Zweiradfahrer nach Auffahrunfall verletzt, Hofheim am Taunus, Casteller Straße, Donnerstag, 23.08.2018, 16:45 Uhr

(jn)Ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Hofheim verletzt worden. Gemäß ersten Ermittlungen an der Unfallstelle befuhr ein 24-jähriger Kia-Fahrer aus Pulheim die Casteller Straße in Fahrtrichtung Autobahn, als er auf Höhe eines Hotels unvermittelt abbremste, um auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Der Zweiradfahrer aus Niedernhausen, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr auf den Kia auf, stürzte und verletzte sich. Er musste nach einer medizinischen Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus transportiert werden. Schätzungen zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens belaufen sich auf knapp 3.000 Euro.

6. Kind wird bei Unfall leicht verletzt, Hattersheim am Main, Rotenhofstraße, Brückenstraße, Donnerstag, 23.08.2018, 18:03 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist in Hattersheim ein 10-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Zeugen war das Kind mit seinem Fahrrad auf der Brückenstraße aus Richtung Nassauer Straße kommend in Fahrtrichtung Hessendamm unterwegs, als er im Kreuzungsbereich der Rotenhofstraße die Vorfahrt einer die Brückenstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße befahrenden 42-jährigen Autofahrerin missachtete. Durch Zusammenstoß wurde der Junge verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden an Fahrrad und Pkw wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

7. Caravan beschädigt Pkw und fährt davon, Hofheim am Taunus, Alt Wildsachsen, Mittwoch, 22.08.2018, 13:00 Uhr

(jn)Etwa 1.000 Euro beträgt der bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch entstandene Sachschaden an einem beschädigten Pkw. Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Seat-Fahrer aus Eppstein die Straße "Alt Wildsachsen" aus Bremthal kommend in Fahrtrichtung Wallau. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung Alt Wildsachsen / Ecke Grabenstraße halten, um an einer Engstelle ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Dieses Fahrzeug, ein Pkw samt Caravan, touchierte beim Vorbeifahren den Seat des 51-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Möglicherweise hatte der ca. 30 bis 50 Jahre alte Fahrzeugführer den Unfall nicht bemerkt. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen weißen SUV des Herstellers Mercedes mit Main-Taunus-Kreis Kennzeichen gehandelt haben; auf dessen Fahrerseite sei ein blaues "Blumen-Tribal" aufgedruckt gewesen. Der Caravan soll weiß und mutmaßlich einachsig gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

8. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 35. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Eschborn, L 3005, AS Eschborn-Ost

Mittwoch: Liederbach, B 8, AS Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

