PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 25.08.2018

Hofheim - 1. zwei Fälle von Diebstahl an Kfz, Hofheim am Taunus, Vorderwart, Freitag, 24.08.2018, 00 Uhr bis 09:20 Uhr

In der Nacht des 24.08.2018 entwendeten Unbekannte die Mercedes-Sterne an zwei abgestellten Fahrzeugen in Hofheim. In einem Fall wurde durch den Ausbau die Stoßstange leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Fahrraddiebstahl, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 24.08.2018, 07:35 Uhr bis 12:55 Uhr

Eine Liederbacherin hatte ihr Fahrrad zum bekannten Zeitpunkt an der Grundschule Südwest abgestellt und verschlossen. Als sie kurze Zeit später zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres Fahrrades fest. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Verkehrsunfallflucht, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Freitag, 24.08.2018, 06:45 Uhr bis 15:20 Uhr

Im Laufe des Freitages verursachte ein Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden an einem abgestellten grauen VW Eos und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400EUR. Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern stellt eine Straftat dar. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

4. Eierwürfe auf fahrenden Pkw, Schwalbach am Taunus, Westring / Friedrich-Ebert-Schule, Freitag, 24.08.2018, 21:30 Uhr

Am Freitagabend kam es in Schwalbach am Taunus wieder einmal zu Eierwürfen auf einen Verkehrsteilnehmer. Während sich der Geschädigte im Westring auf Höhe der Friedrich-Ebert-Schule befand, warfen Unbekannte aus einem Gebüsch heraus mehrere Eier auf den Pkw. Eines der Eier traf den Ford Transit an der Tür. Diese Handlung stellt einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und somit eine Straftat. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

5. Verkehrsunfallflucht, Kelkheim (Taunus), Tiefgarage Marktplatz / Frankfurter Straße, Freitag, 24.08.2018, 09:50 Uhr bis 10:30 Uhr

Eine Pkw-Besitzerin aus Kelkheim musste zu ihrem Leidwesen feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken in der Tiefgarage am Marktplatz einen Schaden an ihrem Fahrzeug verursacht hatte, sich jedoch anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe belauft sich auf ca. 450EUR. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Fahrzeug oder zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

Die Pressemitteilung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de