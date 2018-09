PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 22.09.2018; zusammengestellt von Melanie Wandernoth

Hofheim - 1. Sachbeschädigung, Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt Am Samstag, den 22.09.2018, 03:03 Uhr, befindet sich der 32-jährige, polnisch stämmige Krifteler mit Freunden auf dem Heimweg. Schon während der Fahrt kam es zu Streitigkeiten im Fahrzeug. In Kriftel, Immanuel-Kant-Str., angekommen, steigt der Beschuldigte aus dem Fahrzeug aus, wirft eine Mülltonne um und schlägt einen Außenspiegel eines geparkten Opel Corsa ab. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden, ca. 350 Euro. Danach stößt er noch mehrfach seine Freundin, eine Anzeige wegen Körperverletzung ist die Folge.

Um 04:10 Uhr wird er durch eine Streife kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss folgt dann auch noch.

2. Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, den 22.09.2018, 01:15 Uhr, fällt einer Hofheimer Streife in Oberliederbach, Bahnstraße, ein VW Jetta auf. Die Kontrolle des 21-jährigen türkischstämmigen Manns aus Liederbach ergab Anzeichen, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führt. Er wird zur Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim verbracht.

3. 3 x Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug In der Zeit von Freitag, den 21.09.2018 bis Samstag, den 22.09.2018, 01:15 Uhr, kommt es in Hattersheim-Eddersheim, Im Gotthelf, zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. An einem Renault Trafic wird die Beifahrerseite, an einem Opel Insignia wird die Stoßstange, und an einem Mercedes, V-Klasse wird die rechte Beifahrerseite zerkratzt und das linke Seitenfenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

4. Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer Die 42-jährige Frankfurter Autofahrerin befährt die Königsteiner Straße aus Richtung Bad Soden kommend in Richtung Neuenhain, und beabsichtigt in Höhe Hausnummer 91 nach links abzubiegen. Dazu hat sie sich schon auf dem Abbiegestreifen eingeordnet.

Der 57-jährige Bad Sodener Kradfahrer fährt in entgegengesetzter Richtung.

Da er befürchtet, dass die Autofahrerin ihm die Vorfahrt nimmt, leitet er eine Vollbremsung ein. Die Autofahrerin bremst auch ab. Auf Grund des Regens und der dadurch rutschigen Straße kam der Kradfahrer ins Rutschen und stürzt auf die Straße. Durch den Sturz wird der Kradfahrer leicht verletzt und das Motorrad beschädigt. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem PKW kam es nicht.

5. Sachbeschädigung an Tankstelle in Liederbach Am Samstag, den 22.09.2018, 00:25 Uhr, tritt ein Jugendlicher eine Scheibe auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnstraße ein. Er flüchtet anschließend mit einem schwarzen SUV mit defekter Kennzeichenbeleuchtung. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Kelkheim unter Telefon (06195) 6749 - 0 entgegen.

