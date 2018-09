PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 24.09.2018

Hofheim - 1. Polizeibeamte angegriffen, beleidigt und bedroht, Schwalbach am Taunus, Wilhelm-Leuschner-Straße, 22.09.2018, ab etwa 01.50 Uhr

(ho)Einsatzkräfte der Polizei, die in der Nacht zum Sonntag im Stadtgebiet von Schwalbach am Taunus eingesetzt waren, wurden bei Kontrollmaßnahmen angegriffen, beleidigt und bedroht. Darüber hinaus leistete ein 18-jähriger Schwalbacher aktiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Etwa gegen 01.50 Uhr wollten Polizeibeamte eine größere Personengruppe im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße kontrollieren. Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge entfernten sich einige Personen vor der Kontrolle, andere zeigten sich betont unkooperativ und verweigerten Angaben zu ihren Personalien. Der 18-jährige Schwalbacher wurde den Angaben der Beamten zufolge aggressiv, beleidigte und bedrohte sie und ging schließlich auf die Polizisten los. Er wurde zu Boden gebracht, wobei er sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr setzte. Außerdem spuckte er gezielt nach den Einsatzkräften. Drei Polizeibeamte und der Beschuldigte selbst wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Als aus der Personengruppe heraus mehrere junge Männer dem Festgenommenen helfen wollten, wurde gegen sie Pfefferspray eingesetzt. Der 18-Jährige wurde schließlich festgenommen und auf der Wache eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Anschließend verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen einen weiteren 17-jährigen Beteiligten wurde Strafanzeige erstattet, da er ebenfalls Polizeibeamte bedroht und beleidigt haben soll.

2. Mehrere Sachbeschädigungen festgestellt, Schwalbach am Taunus, 22.09.2018 bis 24.09.2018

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat die Eschborner Polizei im Stadtgebiet von Schwalbach am Taunus mehrere Sachbeschädigungen registriert. Am frühen Samstagmorgen warfen Unbekannte mehrere Flaschen gegen eine Hauswand auf dem Gelände der Georg-Kerschenteiner-Schule. Dabei ging eine Fensterscheibe zu Bruch, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Am Sonntagmorgen wurde auf dem Gelände der Schule eine weitere beschädigte Fensterscheibe festgestellt. In der Nacht zum Sonntag wurde auf einem Parkplatzgelände in der Badener Straße ein geparkter Ford durch Fußtritte beschädigt. An dem Pkw wurde der Außenspiegel abgetreten, wobei ein Schaden in Höhe von mindestens 350 Euro entstand. In der Nacht zum heutigen Montag gingen an unterschiedlichen Stellen insgesamt drei Mülltonnen in Flammen auf. Der entstandene Sachschaden beträgt in diesen Fällen mindestens 2.000 Euro. Der erste Mülltonnenbrand wurde gegen 00.30 Uhr im Mittelweg bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Gegen 02.50 Uhr brannten danach zwei weitere Mülltonnen in der Pfingstbrunnenstraße. Die Polizei geht davon aus, dass in allen Fällen das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweisgeber, die Angaben zu den Verursachern der Sachbeschädigungen und Mülltonnenbrände machen können, werden gebeten, die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu verständigen.

3. Einbruch in Wohnheim, Hochheim, Alte Malzfabrik, 21.090.2018 bis 23.09.2018

(ho)Unbekannte haben sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes Zugang zu einem Wohnheim in Hochheim verschafft und dort einen Wandtresor entwendet. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude, wo sie aus einem Schrank Tresor ausbauten. Mit diesem entfernten sie sich schließlich unerkannt vom Tatort. In dem Tresor befand sich jedoch nur ein geringer Bargeldbetrag. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Trickdiebe scheitern an 77-Jähriger, Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, 22.09.2018, gg. 11.45 Uhr

(ho)Eine 77-jährige Frau hat am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Hattersheim in letzter Sekunde bemerkt, dass sie bestohlen wurde. Ein Mann und eine Frau sprachen die Geschädigte an und täuschten vor, für eine internationale Behinderteneinrichtung Spenden zu sammeln. Die Seniorin holte daraufhin bereitwillig ihre Geldbörse hervor, um etwas zu spenden. In diesem Moment setzte die Frau ein mitgeführtes Klemmbrett geschickt ein, um die Geschädigte abzulenken und ihr gleichzeitig ihre Geldscheine aus dem Portemonnaie zu stehlen. In letzter Sekunde bemerkte die Geschädigte, dass sie bestohlen wurde und riss der Frau die gestohlenen Geldscheine wieder aus der Hand. Das diebische Duo ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau wurde als ca. 20 bis 23 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, schlank, gepflegt, mit langen, dunklen Haaren beschrieben. Sie habe ein südländisches Aussehen und sei bunt gekleidet gewesen. Ihr Komplize sei etwa 20 bis 23 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit dunklen, kurzen, gelockten Haaren, ebenfalls Südländer und auch mit bunter Kleidung bekleidet gewesen. Weitere Geschädigte der Trickdiebe oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert, Kriftel, Hattersheim, 22.09. 2018 bis 23.09.2018

(ho)Unbekannte haben am Samstag oder Sonntag diverse Verkehrsschilder in Kriftel und Hattersheim mit Farbe beschmiert. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Insgesamt wurden 17 Strafanzeigen gegen Unbekannt von der Hofheimer Polizei aufgenommen. Die Täter benutzten für die Schriftzüge auf den Schildern weiße und blaue Sprühfarbe. Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Diverse Wahlplakate beschädigt, Landesstraße 3265, Bereich Flörsheim und Weilbach, Nacht zum 23.09.2018

(ho)Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Landesstraße 3265, zwischen Flörsheim und Weilbach, diverse Wahlplakate beschädigt. Die Plakate wurden abgerissen, beschmiert und mit Aufklebern versehen. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher nicht mitgeteilt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Die Flörsheimer Polizei hat dazu die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

