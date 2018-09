PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung vom 25.09.2018 für die Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim - Brandereignis in Mehrfamilienhaus

Tatort: 65795 Hattersheim, Nieder Straße Tatzeit: Montag, 24.09.2018, gg. 18:25 Uhr

Sachverhalt: Zur o.g. Tatzeit erhielt die Rettungsleitstelle des MTK die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Es soll hier zu einem Küchenbrand in einer Wohnung im 6. Obergeschoss gekommen sein. Bei der Brandursache handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um eine vergessene Bratpfanne mit Fettresten auf einer eingeschalteten Herdplatte. Die Bratpfanne entzündete sich, sodass ein offenes Feuer in der kompletten Küche ausbrach. Durch die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden die gefährdeten Wohnbereiche geräumt. Durch den Brand wurden neun Personen verletzt, wovon bereits 6 Personen noch vor Ort nach einer Kontrolle durch die Rettungskräfte wieder entlassen werden konnten. Zwei Personen wurden nach Rauchintoxikation stationär im Krankenhaus aufgenommen. Eine Person erlitt beim Löschversuch leichte Brandverletzungen am Arm, konnte aber nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Wohnungen des 6. und 7. Obergeschosses sind zumindest für die Nacht nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister, sowie das Ordnungsamt Hattersheim konnten Unterkünfte für die Bewohner kurzfristig bereitgestellt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 100.000EUR geschätzt. Zur Einsatzzeit waren ca. 150 Rettungskräfte am Einsatzort.

