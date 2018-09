PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 28. September 2018

Hofheim - 1. Einbruch in Einfamilienhaus Bad Soden-Neuenhain, Eichhornweg Donnerstag, 27.09.2018, 15:30 Uhr bis 19:50 Uhr

(dkn)Einbrecher sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Bad Soden-Neuenhain eingedrungen und haben Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Zwischen 15:30 Uhr und 19:50 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück des Wohnhauses im Eichhornweg und versuchten zunächst, eine Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies auf Grund von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen nicht gelang, schoben sie den Rollladen eines Fensters hoch und brachen dieses auf. Nachdem sie die Wohnräume durchsucht hatten und auf mehrere Schmuckstücke gestoßen waren, konnten die Diebe mit diesem unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

2. Zwei Fahrzeuge gestreift und geflüchtet Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße Mittwoch, 26.09.2018, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 27.09.2018, 06:00 Uhr

(dkn)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zu Donnerstag in Hofheim im Vorbeifahren zwei Pkw beschädigt. Doch anstatt den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro zu kümmern, flüchteten die Fahrerin oder der Fahrer. Die beiden Fahrzeuge, ein Fiat 500 und ein VW Multivan, standen in der Rheingaustraße, in Höhe der Hausnummer 109, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher oder die -Verursacherin befuhr die Rheingaustraße vonwies Weilbach kommend in Richtung Hofheimer Innenstadt und streifte dabei die geparkten Pkw.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06190) 9360-45 zu melden.

3. Pkw aufgebrochen und Lenkrad entwendet Hattersheim, Hugo-Hoffmann-Ring Mittwoch, 26.09.2018, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 27.09.2018, 07:15 Uhr

(dkn)In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Hattersheim einen Pkw aufgebrochen und das Lenkrad entwendet. Der schwarze BMW der 5er-Serie stand vor der Garage eines Wohnhauses im Hugo-Hoffmann-Ring, als die Täter zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr eine der Seitenscheiben einschlugen und sich so Zutritt zum Innenraum verschafften. Dort bauten sie dann das Lenkrad aus und konnten unerkannt flüchtet. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

4. Unfallflucht auf Parkplatz Hattersheim-Okriftel, Rheinstraße, Parkplatz des Rewe-Marktes Donnerstag, 27.09.2018, 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr

(dkn)Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Rheinstraße in Hattersheim-Okriftel hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Geschädigte hatte ihren grauen Opel Corsa gegen 15:10 Uhr vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Als sie gegen 15:35 Uhr zurückkehrte, fand sie den Kleinwagen mit stark eingedrückter Fahrertür vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter Telefon (06190) 9360-45 zu melden.

5. Fensterscheiben der Georg-Kerschensteiner-Schule beschädigt Schwalbach, Badener Straße Mittwoch, 26.09.2018, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 27.09.2018, 07:00 Uhr

(dkn)In Schwalbach haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag zwei Fensterscheiben der Georg-Kerschensteiner-Schule in der Badener Straße beschädigt. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr, warfen die Täter vermutlich Steine gegen die Fensterscheiben, welche in der Folge zu Bruch gingen. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 500,- Euro beziffert.

Die Polizei in Eschborn bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (06196) 9695-0.

6. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 39. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Hofheim-Diedenbergen, L 3264, Casteller Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de