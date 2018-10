PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 09.10.2018

Hofheim - 1. Zwei Opel entwendet, Kelkheim (Münster), Industriestraße, Sonntag, 07.10.2018, 20:30 Uhr bis Montag, 08.10.2018, 07:00 Uhr

(jn)Autodiebe hatten es in der Nacht zum Montag auf zwei Fahrzeuge des Herstellers Opel abgesehen, die sie von einem Firmengelände im Kelkheimer Stadtteil Münster entwendeten. Außerdem ließen die Täter auch ein Schweißgerät im Wert von mehreren Tausend Euro von dem Gelände in der Industriestraße mitgehen. Bei den gestohlenen Opel handelt es sich um einen weißen Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-G 750 und einen silbernen Opel Combo Van mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-G 470. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Fahrzeuge nimmt das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079-0 entgegen.

2. Wahlplakat angezündet, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Dienstag, 09.10.2018, gegen 00:30 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Wahlplakat in Bad Soden angezündet. Gegen 00:30 Uhr fiel das kleine Feuer in der Königsteiner Straße zwei Zeuginnen auf, die daraufhin die Polizei benachrichtigten, welche den Brand löschten. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte eine Ecke des Plakates entzündet, woraufhin sich das Feuer rasch ausbreitete. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079-0.

3. Vandalismus an Schule, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Sonntag, 07.10.2018, 15.30 Uhr bis Montag, 08.10.2018, 07.00 Uhr

(ws)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam es zu Vandalismus an der Main-Taunus-Schule in Hofheim. Unbekannte Täter schlugen wahrscheinlich mit einer Glasflasche gegen eine Glastür des Gebäudes, wobei die Glasscheibe beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von PKW-Anhänger, Samstag, 06.10.2018, 18.45 Uhr bis Montag, 08.10.2018, 16.50 Uhr, Hofheim am Taunus, Im Langgewann,

(ws)Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag kam es in der Straße "Im Langgewann" in Hofheim zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers. Der Dieb des silberfarbenen Anhängers der Marke WM Meyer, amtliches Kennzeichen MTK-GI 99, ist bisher nicht bekannt. Der Anhänger hatte einen Wert von ca. 3.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer, Flörsheim am Main, Eisenbahnstraße, Montag, 08.10.2018, 08.25 Uhr

(ws)Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich Eisenbahnstraße / Brunnengasse in Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge missachtete ein 29-jähriger Alfa Romeo-Fahrer die Vorfahrt eines 27-jährigen Fahrradfahrers, der hierbei zum Sturz kam. Der Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

