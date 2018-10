PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Sonntag, 14.10.2018

Hofheim - 1. Schwerer Raub auf TEURDi-Markt, An der Taunuseisenbahn in 65795 Hattersheim am Main, Samstag, den 13.10.2018, 20:50 Uhr

Zwei Mitarbeiterinnen wollten nach Ladenschluss den hinteren Eingang des TEURDi-Marktes verschließen, als sie plötzlich von drei männlichen Tätern überrascht wurden. Die Täter hielten den Mitarbeiterinnen ein Springmesser vor und forderten die Damen auf, den Tresor zu öffnen. Insgesamt konnten die Täter Bargeld in Höhe von 2.272,20EUR erbeuten. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in Richtung des Hattersheimer Bahnhofes. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Brückenstraße, Gundelhardstraße in 65719 Hofheim-Lorsbach, Samstag, den 13.10.2018, Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr

Im Stadtteil Hofheim-Lorsbach kam es gleich drei Mal durch unbekannte Täter im Bereich der Brücken- und Gundelhardstraße zu Wohnungseinbrüchen, wobei zwei Taten vollendet wurden und es bei einer Tat im Versuchsstadium blieb. Zum Diebesgut der Langfinger zählten Schmuck und Bargeld in noch unbezifferter Höhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Trunkenheitsfahrt endet in schwerwiegendem Verkehrsunfall mit Sachschaden, 65817 Eppstein-Niederjosbach, 14.10.2018 / 03:50 Uhr

In Niederjosbach kam ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Aufgrund der Wucht des Aufpralles stieß das geparkte Fahrzeug gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 1,76 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf 16000,00EUR.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Sophie Schürmann, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

