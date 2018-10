PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 27.10.2018

Hofheim - 1. Kennzeichen von PKW entwendet, 25.10.2018 in der Zeit von 18:30 Uhr - 21:00 Uhr in 65824 Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße

Unbekannte Täter montierten die amtlichen Kennzeichen WI-WU 575 von einem VW Polo ab, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war und entwendeten diese. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Pst. Eschborn, unter 06196/9695-0, in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht in 65824 Schwalbach am Taunus, Ostring 84, 26.10.2018, 18:50 Uhr

Ein grauer Mercedes-Sprinter geriet am gestrigen Abend im Ostring auf die Gegenfahrbahn, so dass ein 27-jähriger Fahrer eines Dacia nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch streifte der Dacia-Fahrer jedoch einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A8. Der Mercedes Sprinter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 EUR. Die Polizei Eschborn sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und evtl. Hinweise auf den grauen Mercedes Sprinter geben können. 06196/9695-0.

3. Verkehrsunfallflucht in 65779 Kelkheim, Frankenallee/Königsteiner Allee, 24.10.2018, 21:55 Uhr

Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Bad Soden befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Frankenstraße kommend. Dabei wurde der Rollerfahrer von einem ebenfalls in den Kreisverkehr einfahrenden PKW geschnitten und musste stark abbremsen. Hierdurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in diesem Fall an die Pst. Kelkheim erbeten, 06195/6749-0.

4. Verkehrsunfallflucht in 65719 Hofheim, Kurhausstraße 65, 25.10.2018, 18:45 Uhr - 26.10.2018, 10:00 Uhr

Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter grauer Audi A4 wurde im o. a. Zeitraum am hinteren Stoßfänger linksseitig beschädigt. Auch hier entfernte sich der/die Verursacher/-in unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Fall bittet die Pst. Hofheim um sachdienliche Zeugenhinweise. 06192/2079-0.

5. Einbruch in PKW in 65719 Hofheim, Ubierstraße, 26.10.2018, 22:00 Uhr - 27.10.2018, 08:45 Uhr

Unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Seitenscheibe der Beifahrertür an einem geparkten BMW X5 ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Hieraus wurde anschließen eine Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei Hofheim entgegen 06192/2079-0.

Graf, PHK u. KvD

