PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, 28.10.2018

Hofheim - 1. Eigentumsdelikte

1.1 Wohnungseinbruchdiebstahl in zwei Erdgeschosswohnungen Tatort: 65439 Flörsheim, Kurfürstenstraße Tatzeit: Samstag 27.10.2018, 19:10 bis 20:20 Uhr

Unbekannte Täter nutzten den sichtgeschützten Bereich, um in zwei Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Hierzu hebelten die Einbrecher das Fenster zu einem Arbeitszimmer auf, im zweiten Fall wurde die Balkontür angegangen. Beide Wohnungen wurden zum Auffinden von Wertgegenständen durch die Täter durchsucht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 1.000EUR. Das Diebesgut konnte auf Grund der durchwühlten Schränke noch nicht umfassend benannt werden. Derzeit wurde ein Reisepass und eine Münzsammlung erbeutet. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten Hinweise der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (06192/2079-0)

1.2 Rollerdiebstähle in Hochheim Tatort: 65239 Hochheim, Rüdesheimer Straße 16 Tatzeit: Freitag 26.10.2018, 20:00 Uhr bis Samstag 27.10.2018, 10:00 Uhr

Ein Roller des Herstellers Taizhou Chuanl sollte Beute eines Langfingers werden. Durch Kurzschließen versuchte dieser den abgestellten Roller zu starten. Das am Vorderrad angebrachte zusätzliche Bügelschloss verhinderte letztlich jedoch die Wegnahme. Im selben Tatzeitraum wurde an der o.g. Anschrift erfolgreich ein Roller auf bisher unbekannte Weise gestohlen. In unmittelbarer Nähe konnte dieser 100m entfernt im Feld stehend wieder aufgefunden werden. Am Auffindeort konnte noch ein weiterer Roller festgestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass auch dieser Roller als gestohlen gemeldet wurde. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, kontaktiert bitte die Polizei in Flörsheim (06145/5476-0)

1.3. Lagerraum und Fahrzeug angegangen Tatort: Eppstein, Lorsbacher Straße Tatzeit: Freitag, 26.10.2018, 18:30 Uhr bis Samstag 27.10.2018, 06:30

Die Dunkelheit und Abwesenheit der Geschäftsinhaber wurden ausgenutzt, um in den Nachtstunden das Gelände einer Gartenbaufirma zu betreten. Ein aufgestellter Containerkomplex, in dem sich diverses Arbeitsmaterial und Werkzeug befand, wurde durch die Täter aufgesucht. Zunächst versuchten diese einen heruntergelassenen Rollladen hochzuschieben und das Fenster einzuschlagen, was jedoch misslang. Zutritt verschafften sich die Unbekannten, indem sie ein doppelflügeliges Fenster aufhebelten. Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 2.000EUR wurden entwendet. Weiterhin wurde ein auf dem Nachbargrundstück unverschlossener abgestellter LKW durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht, wurden jedoch nicht fündig. Auch der Versuch, Kraftstoff aus dem Tankdeckel zu füllen, scheiterte. Täterbezogene Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen.

1.4. Abgeschlossene Fahrräder von Terrasse entwendet Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Händelstraße Tatzeit: Samstag, 27.10.2018, 17:30 Uhr bis Sonntag, 28.10.2018, 02:15 Uhr

Zwei aneinander geschlossene Fahrräder, die durch den Eigentümer auf seiner Terrasse eines Mehrfamilienhauses abgestellt wurden, wurden durch Unbekannte entwendet. Ob das Faltschloss zuvor entfernt wurde, oder beide Fahrräder zusammen weggetragen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Wert der entwendeten Fahrräder beziffert sich auf 1.000EUR. Es handelt sich bei einem der Fahrräder um ein Mountainbike des Herstellters Trek, Modell: X-Caliber 8 in der Farbe schwarz. Wer ein solches Fahrrad gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen (06195/9695-0)

2. Brände

2.1. Fahrradanhänger entzündet Tatort: 65760 Eschborn, Stuttgarter Straße, Fahrradunterständer Tatzeit: Sonntag, 28.10.2018, 00:05 Uhr

In der Nacht wurde am Bahnhof in Eschborn eine Brandstiftung begangen. Ein am Fahrradunterständer abgestellter Fahrradanhänger für Kinder wurde auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die entfachten Flammen griffen zudem auf ein daneben abgestelltes Fahrrad über. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten diese der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (06192/2079-0)

2.2 Hausmeister löscht Feuer in Mülleimer Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Südring Tatzeit: Samstag, 27.10.2018, 13:50

Ein Hausmeister konnte durch schnelles Eingreifen einen Brand verhindern, indem dieser die Flammen durch eigenständige Löscharbeiten im Keim erstickte. Aus ungeklärter Ursache entstand ein Feuer in einem Müllbehälter an der dortigen Bushaltestelle. Ob das Feuer vorsätzlich entstand oder der Inhalt sich durch eine nicht gelöschte Zigarette entzündete, ist nicht bekannt. Wer Beobachtungen getätigt hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Hofheim in Verbindung (06192/2079-0)

3. Verkehrsdelikte

3.1. Gartenzaun umgefahren - Fahrerin flüchtet Tatort: 65843 Sulzbach, Niederhöchstädter Straße Tatzeit: 27.10.2018, 11:00 Uhr

Bei einem Wendemanöver wurde in der Niederhöchstädter Straße ein Gartenzaun beschädigt und aus dem Fundament gerissen. Zeugen beobachteten, dass die Unfallverursacherin den Schaden sogar in Augenschien nahm, anschließend jedoch ohne weitere veranlassenden Maßnahmen von der Unfallstelle weiterfuhr. Leider konnte das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges nicht abgelesen werden. Möglicherweise handelte es sich um einen schwarzen Mercedes. Die Fahrerin trug schulterlange Haare und ist ca. 45 Jahre alt. Wer weitere Angaben zur Identität der Fahrerin geben kann, wird gebeten diese dem Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim mitzuteilen (06190/9360-0)

3.2. Grundstücksmauer beschädigt und geflüchtet Tatort: 65239 Hochheim, Saarstraße / Lahnstraße Tatzeit: Samstag, 27.10.2018, 15:00 - 17:30 Uhr

Die Außenmauer eines Eckgrundstückes wurde beim Abbiegevorgang aus unbekannter Richtung beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise geben kann, meldet diese bitte dem Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim (06190/9360-0)

3.3. Hoher Sachschaden verursacht - Zeugen gesucht Tatort: 65439 Flörsheim am Main, OT: Wicker; Kirschgartenstraße Tatzeit: Samstag, 27.10.2018, 16:45 Uhr bis Sonntag, 28.10.2018, 01:00 Uhr

Einen nicht unerheblichen Schaden von ca. 3.000EUR verursachte ein Unfallbeteiligter an einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Den Unfallschäden nach, befuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Kirschgartenstraße aus Richtung "Am Steinweg" in Richtung Flörsheimer Straße. Beim Vorbeifahren streifte dieser offensichtlich das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug. Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeuges konnten an der Unfallstelle gesichert werden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim entgegen (06190/3960-0)

gefertigt: POK'in Bettenbühl

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de