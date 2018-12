PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 01.12.2018

Hofheim - 1. Versuchter Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung in "Altenhainer Schule", 65812 Bad Soden, Heidenfeldstraße TZ: Donnerstag, 29.11.2018, 20:30h - Freitag, 30.11.2018

Unbekannte Täter gelangten über eine außenliegende Fluchttreppe auf der Rückseite des Schulgebäudes an ein Fenster im 1. OG. Das Fenster wurde von den Tätern aufgehebelt, wodurch sie ins Gebäude gelangen konnten. Im Schulgebäude wurden mehrere Türen verschiedener Räume aufgehebelt und durchsucht. Da die Tür zum Büro im Erdgeschoss nicht überwunden werden konnte, wurde dieses von den unbekannten Tätern nochmals von außen angegangen und aufgehebelt. Zum Diebesgut können bis dato keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht im Main-Taunus-Zentrum, 65843 Sulzbach (Taunus) TZ: Freitag, 30.11.2018, 16:10h - 18:20h

In den Nachmittagsstunden des 30.11.2018 kam es im Parkhaus 2 des Einkaufszentrums MTZ zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, Audi A4, gegen 16:10h auf der zweiten Etage des P2. Als er gegen 18:20h wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er im vorderen Bereich der Fahrerseite einen Schaden feststellen. Dieser beläuft sich auf eine Höhe von ca. 800,-EUR. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0192-20790 an die Polizei Hofheim zu wenden.

3. Jugendlicher fordert Geld von Gleichaltrigem, 65812 Bad Soden am Taunus, Bahnhof TZ: Freitag, 30.11.2018, 18:55h

Gegen Abend kam es zu einem Vorfall am Bahnhof in Bad Soden am Taunus, wobei der 15-jährige Geschädigte aus Bad Soden a.T. von einer ihr unbekannten männlichen Person aufgefordert wurde Geld herauszugeben. Als der Geschädigte dem Täter 2,50EUR übergab, entriss dieser dem Geschädigten einen 5-EUR-Schein aus der in der Hand befindlichen Geldbörse. Im Anschluss daran trat der Täter dem Geschädigten gegen den Oberschenkel und entfernte sich in Richtung Kurpark vom Tatort. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 165cm groß, ca.15 Jahre alt, Oberlippenbart, schwarze Haare. Trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke mit schwarzem Fellkragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

