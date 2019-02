PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 25.02.2019

Hofheim - 1. Ertappter Fahrraddieb flüchtet nach Handgemenge, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Haingrabenstraße, Hauptstraße, Sonntag, 24.02.2019, gegen 18:10 Uhr

(jn)Am Sonntagabend kam es im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, nachdem ein Fahrraddieb durch einen Mann gestellt worden war - dem Dieb gelang letztlich die Flucht. Zunächst hatten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr ein braunes Damenrad aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Haingrabenstraße gestohlen. Kurze Zeit später fiel einem Angehörigen und der bestohlenen Fahrradbesitzerin ihr Eigentum vor dem Bürgerhaus in der Hauptstraße auf, weshalb sie dort auf die Rückkehr des möglichen Täters warteten. Kurze Zeit später erschien ein Mann, der ca. 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sowie südländisch ausgesehen haben soll. Sie konfrontierten den mutmaßlichen Täter mit dem Diebstahl, wobei sich umgehend eine Handvoll junger Männer mit dem Dieb solidarisierten und ihm zur Flucht verhalfen. Einer ersten Untersuchung am Tatort zufolge wurde im Verlauf des Handgemenges ein 36-jähriger Mann sowie die 49-jährige Fahrradbesitzerin leicht verletzt. Zudem soll ein bislang unbekannter Täter auch einen Stein in Richtung der Geschädigten geworfen haben. Anschließend kontrollierte die Polizei mehrere polizeibekannte Heranwachsende und Jugendliche, die Zeugenhinwiesen zufolge an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird nun eine Tatbeteiligung der Personengruppe sowohl hinsichtlich des Fahrraddiebstahles als auch der Körperverletzungsdelikte geprüft. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizeistation in Eschborn zu melden.

2. Randalierer beschädigen zwei Pkw und beleidigen Polizeibeamten, Eschborn, Jahnstraße, Schwalbacher Straße, Sonntag, 24.02.109, gegen 01:15 Uhr

(jn)Nach einer Feier in einem Jugendzentrum in Eschborn sind mehrere Personen aufgefallen, indem sie mindestens einen Pkw beschädigt und anschließend einen Polizeibeamten beleidigt haben. Gegen 01:20 Uhr meldeten Anwohner Jugendliche, die sich lautstark im Bereich der Jahnstraße aufhielten und bereits einen schwarzen VW beschädigt haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Beamten ein entsprechendes Auto mit einer eingedellten Motorhaube fest; der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Polizisten eine Personengruppe in der Schwalbacher Straße, wobei ein 18-jähriger Schwalbacher auffiel, der mehrfach Beleidigungen in Richtung der Beamten aussprach. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Am Sonntag meldete sich ein weiterer Autobesitzer, dessen Fahrzeug in der vorausgegangenen Nacht in der Jahnstraße beschädigt worden sein soll. Hier wird der Sachschaden ebenso auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Inwieweit die zwei Vandalismusschäden an den Fahrzeugen in Zusammenhang stehen und ob die Gruppe Jugendlicher für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Dafür erbittet die Polizei in Eschborn auch Hinwiese aus der Bevölkerung. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Schaden zu spät bemerkt - Unfallverursacher gesucht, Bad Soden am Taunus, Mühlweg, Mittwoch, 20.02.2019, 10:25 Uhr bis 10:30 Uhr

(jn)Wie der Polizei nachträglich bekannt gemacht wurde, ereignete sich am Mittwochvormittag in Bad Soden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Der Verkehrsunfallverursacher hatte zunächst gemeinsam mit der Halterin das Fahrzeug inspiziert, dabei jedoch keinen Schaden festgestellt und die Unfallstelle ohne Angaben seiner Personalien wieder verlassen. Das beschädigte Fahrzeug, bei dem es sich um einen Porsche Cayman handelt, parkte zwischen 10:25 Uhr und 10:30 Uhr im Mühlweg, auf Höhe einer Bankfiliale. Als die Halterin des Porsche zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sprach ein ca. 50 Jahre alter, etwa 1,80 Meter großer Mann mit grauen Haaren die Frau an und berichtete von einem Unfall, den er verursacht hatte. Demnach habe er ihren Wagen beim Vorbeifahren touchiert, aber bislang keinen Schaden feststellen können. Im Folgenden fiel auch der Geschädigten kein entsprechender Schaden an ihrem Pkw auf, woraufhin man wieder getrennter Wege ging. Beim Losfahren musste die Fahrerin dann feststellen, dass die Lenkungsachse stark beschädigt und der Porsche nicht mehr fahrbereit war. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher und bittet diesen oder auch Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de