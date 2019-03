PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für den 31.03.2019

Hofheim - 1.Brand

Küchenbrand - Verdacht fahrlässige Brandstiftung

Tatzeit: So., 30.03.2019, 21:56 Uhr Tatort: 65795 Hattersheim, Teplitzer Straße

Zur Tatzeit entstand in einem Mehrfamilienhaus in Hattersheim ein Küchenbrand der durch zügige Löscharbeiten der Feuerwehr in seiner Ausbreitung gestoppt werden konnte. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich auf dem eingeschalteten Herd der 52-jährigen Bewohnerin noch Gegenstände befanden die in Brand geraten waren. Der Brand hatte sich bereits auf die Küchenschränke ausgebreitet. Zu einem Vollbrand kam es nicht. Die Bewohnerin hatte sich für Einkäufe aus der Wohnung entfernt, und versäumt den Herd auszuschalten.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

2. Verkehrsdelikte

Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Sa., 30.03.2019, 23:05 Uhr Unfallort: 65817 Eppstein, Auf dem Bienroth

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie das unfallverursachende Fahrzeug, ein blauer Seat, die Straße "Auf dem Bienroth" in Eppstein mehrmals in aufsteigender Richtung im Kreis befuhr. Der Motor heulte dabei mehrmals auf. Dabei kam der unbekannte Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonpoller. Dieser kippte durch den Aufprall um und beschädigte eine Steinumfassung auf der Straße. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach links auf das angrenzende Grundstück, stieß gegen eine Toi-Toi-Toilette, welche umfiel und beschädigte Steine der Grundstücksumrandung. Im Folgenden entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallstelle konnten noch mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. An der Halteranschrift des vom Zeugen benannten Fahrzeuges wurde sodann auch der beschädigte Seat ohne Kennzeichen festgestellt. An der Anschrift konnte sodann auch der beschuldigte 17-jährige Unfallfahrer ermittelt werden. Er hatte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 2200,00 EUR.

Unfallzeit: Fr., 29.03.2019, 20:30 Uhr - 30.03.2019, 05:30 Uhr Unfallort: 65719 Hofheim, Ostpreußenstraße

Die Geschädigte parkte am 29.03.2019 gegen 19:00 Uhr ihren PKW (1er BMW in schwarz) am Fahrbahnrand der Ostpreußenstraße. Am Folgetag bemerkte sie frische Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Sachschaden wird auf ca. 2500EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallzeit: Sa., 30.03.2019, 17:23 Uhr Unfallort: 65795 Kelkheim, Altkönigstraße

Der 20-jährige Unfallverursacher aus Kelkheim-Münster befuhr mit seinem PKW die Altkönigstraße in Kelkheim in absteigender Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen kam er links von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Verkehrsinsel, welche die beiden Spuren trennte. Hierbei kollidierte der PKW mit einem Baum sowie einem Verkehrsschild. Der PKW überschlug sich durch die Kollision und landete auf dem Dach. Es entstand hierbei Totalschaden an dem PKW. Ebenfalls entstand Sachschaden an dem Verkehrsschild sowie dem Baum. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Sowohl Fahrer als auch Beifahrer wurden vorsorglich in das Krankenhaus verbracht.

3. Sonstiges

Sexuelle Belästigung

Tatzeit: Fr., 29.03.2019, 18:15 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Eichwald

Der fahrradfahrende unbekannte Beschuldigte grapschte der joggenden Geschädigten beim Vorbeifahren von hinten an den Hintern und fuhr zunächst davon. Wenig später hielt er an und reagierte auf eine abweisende Bemerkung der Geschädigten. Danach setzte er seine Fahrt fort. Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18 - 22 Jahre alt - dunkler Hauttyp - auffälliger stahlblauer Kapuzenpullover - dunkle/ schwarze Hose - normale Statur - keinen auffälligen Akzent

Unterwegs war der Täter auf einem silbernen Mountainbike ohne Gepäckträger.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalolizei Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

