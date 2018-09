PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Sondermeldung ...

Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus zu einem Großbrand in 65795 Hattersheim, Im Lerchenfeld, am 03.09.2018, 21:00 Uhr

Hofheim - Am Montagabend wurde der Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises über Notruf mitgeteilt, dass in der Straße "Im Lerchenfeld" in Hattersheim ein Wohnmobil brennt. Die sofort entsandten Feuerwehrkräfte trafen kurze Zeit später am Brandort ein und begannen mit den Löscharbeiten. Dennoch griff das Feuer auf ein angrenzendes Eckreihenhaus über und in der Folge weiter über die Flachdächer noch auf zwei weitere Reihenhäuser. Es wurden starke Feuerwehrkräfte aus Hattersheim und sämtlichen Nachbargemeinden eingesetzt sowie zahlreiche Polizeikräfte der PD Main-Taunus. Aufgrund der bestehenden Gefahr, dass sich das Brandgeschehen weiter auf die angrenzenden Reihenhäuser ausdehnt, wurden umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Bewohner wurden zunächst im Feuerwehrgerätehaus der Hattersheimer Feuerwehr gesammelt und dort durch Polizeikräfte und Feuerwehr betreut. Einige der 32 Personen konnten im Anschluss bei Verwandten und Bekannten unterkommen, 6 Personen konnten kurzfristig in einem Hattersheimer Hotel untergebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner und Verkehrsteilnehmer per Rundfunkwarnmeldung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie das Gebiet um den Brandort möglichst zu umfahren. Gegen 01:00 Uhr war das Feuer soweit unter Kontrolle, dass ein Übergreifen auf weitere Gebäude ausgeschlossen werden konnte. Zur technischen Unterstützung der Löscharbeiten wurde das THW hinzugezogen. Derzeit sind zwei der betroffenen Häuser unbewohnbar, der Gesamtschaden dürfte bei mehreren Hunderttausendeuro liegen. Glücklicherweise wurden keine Personen durch das Feuer bzw. den Rauch verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sascha Graf, PHK und KvD

