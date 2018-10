PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Sondermeldung ...

Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 18.10.2018

Hofheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Radfahrer in Kelkheim, "Schmiehbachtal", Nahe Apfelland am Donnerstag, 18.10.2018, gegen 17:50 Uhr

Am heutigen frühen Abend gegen 17:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kelkheim in der Gemarkung "Schmiehbachtal" auf einem Feldweg in der Nähe des Apfellands. Dort ist ein Radfahrer verunfallt, der sich mit schweren Kopfverletzungen bereits in einem nahegelegenem Krankenhaus befindet. Als die Polizei am Unfallort eintraf, befanden sich weder der Radfahrer, noch die Ersthelfer/Zeugen noch vor Ort, so dass bisher keinerlei Angaben über Unfallhergang und Personalien bekannt sind. Die Polizeistation Kelkheim bittet dringend darum, dass sich die Ersthelfer und die Person welche den Notruf an die Rettungsleitstelle absetzte, bei der Pst. Kelkheim melden 06195-67490.

Graf, PHK und KvD

OTS: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50154.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de