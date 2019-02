PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Sondermeldung ...

Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 25.02.2019

Hofheim - Seit Sonntag, den 24.02.2019, um 08:00h wird der 18-jährige Frederic Julien WEBER aus Kriftel vermisst. Aufgrund einer psychischen Erkrankung lebt er seit einigen Jahren in einer Wohngruppe und war an diesem Wochenende zu Besuch bei seinen Eltern in Kriftel. Diese hatten ihn am Abend des 23.02.2019 gegen 21:00h zu Bett gebracht und mussten am nächsten Morgen feststellen, dass er die elterliche Wohnung verlassen hatte.

Möglicherweise ist Frederic Weber mit einem weiß-türkisen Damenrad der Marke KTM, Typ Country Star unterwegs, welches aus der Garage fehlt. Er ist 190cm groß, wiegt ca.96kg und hat dunkle Haare mit grauen Strähnen. Bekleidet ist er mit einer blauen Winterjacke und sandfarbenen Wanderschuhen. Vermutlich trägt er eine rote Umhängetasche der Marke Adidas bei sich. Frederic Weber führt keine Personalpapiere mit sich und ist orientierungslos.

Alle polizeilich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mithilfe von Polizeihubschrauber, Drohnen und Rettungshunden verliefen bislang erfolglos. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung brachte bis zum Berichtszeitpunkt keine weiteren Hinweise auf den Verbleib von Frederic Weber.

Die Möglichkeit, dass Frederic Weber sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt, besteht. Hinweise darauf liegen jedoch nicht vor. Aufgrund der fehlenden Fahndungsansätze musste die Suche nach dem Vermissten zunächst abgebrochen werden. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

