PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Hofheim - Hofheim: Wohnungseinbruch Hofheim, Kirschgartenstraße Freitag, 14.09.2018 gg. 09:00 h bis 22:40 h Bei der Wohnung handelt es sich um eine Maisonetten Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Hofheimer Innenstadt. Die UT kletterten vermutlich auf einen Balkon und gelangten über ein Fenster in die Dachgeschosswohnung. Beim Diebesgut handelt es sich um div. Schmuckstücke aus Silber, Gold und mit Diamanten besetzt. Diebesgut ca. 3000.-EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter 06192-2079-0.

Flörsheim: Fahrraddiebstahl aus Keller Mittwoch, 29.08.2018 bis Donnerstag, 13.09.2018 Flörsheim, Rheinallee

Unbekannte verschafften sich vermutl. durch die Tiefgarage Zutritt zum Keller des Mehrfamilienwohnhauses. Die Garage ist mit einem Rolltor mit Schließautomatik verschlossen. UT überwanden diese Technik. UT gelangten so in den Fahrradkeller und entwendeten die dort, mit einem Spiralschloss gesicherten, Fahrräder. Bei den Rädern handelt es sich um zwei identische Mountain Bikes der Marke Rockrider; Farbe dunkelgrau. Schadenshöhe ca. 600.-EUR.

Eppstein: Sachbeschädigung an PKW 65817 Eppstein, Bremthal, Neugasse Freitag, 14.09.2018 gg 17:00 h.

UT beschädigte zwei Kraftfahrzeuge, indem er mit seinem Spielzeugauto auf der Oberfläche des Kraftfahrzeuges lang fuhr und dabei Kratzer im Lack hinterließ. Durch eine Zeugin konnte der Vorfall beobachtet werden. Täter: Männlich, 5-6 Jahre, ca. 120 cm groß, kurze Haare, bunte Kleidung. Schadenshöhe ca. 5000.- EUR.

