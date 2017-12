PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Einbrecher in Rüdesheim-Eibingen erbeuten mehrere Kilogramm Silberschmuck

Bad Schwalbach - Am Dienstag, 26.12.2017, gegen 19:30 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Scheidweg in Rüdesheim-Eibingen auf und erbeuteten neben diversen Uhren und Bargeld etwa zehn Kilogramm Silberschmuck, der zum gewerblichen Verkauf vorgesehen war. Der Gesamtwert des entwendeten Guts beträgt geschätzt ca. 4800,- Euro. Die Bewohnerin des Hauses stellte den Einbruch nach Rückkehr in ihr Haus fest. Die Tatzeit konnte dennoch ziemlich genau festgestellt werden, da durch den Täter die Stromzufuhr eines WLAN-Repeaters im Haus getrennt wurde und die Uhrzeit dementsprechend auf dem Gerät abgelesen werden konnte. Die Polizei Rüdesheim nahm die Ermittlungen auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Kraftfahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06722 91120 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

Gefertigt: Schwarz, POK und KvD

