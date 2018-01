PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Wohnungseinbruch in Niedernhausen-Königshofen

Bad Schwalbach - Am Dienstag, 02.01.18, zwischen 13:15 Uhr und 18:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße im Niedernhausener Stadtteil Königshofen. Der Täter gelangte durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus und durchwühlte hierbei sämtliche Räumlichkeiten. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Polizei noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die durch den Täter verursachten Aufbruchsschäden beziffern sich auf etwa 500,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 93940 entgegen.

Gefertigt: Schwarz, POK und KvD

