PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Beherzter Jagdpächter und Polizei befreien junge Wildschweinmutter Rheingau-Taunus-Kreis, Eltville, Samstag, 28.04.2018

Bad Schwalbach - Am 28.04.18, 13:30 Uhr, erhielt die Polizei in Eltville Kenntnis, dass sich ein Wildschwein in einem Schafsgehege verirrt hatte und nicht wieder herausfinden würde. Eine Streife begab sich vor Ort und bestätigte den gemeldeten Sachverhalt. Der verständigt Besitzer der Schafe gab an, dass dies öfters vorkommen würde und die Wildschweine in der Regel auch wieder alleine den Ausgang finden. Gegen 19:00 Uhr meldete sich der Besitzer der Schafe und teilte mit, dass das Wildschwein den Ausgang doch nicht findet konnte und das außerhalb der Weide Frischlinge gesichtet wurden. Gemeinsam mit dem verständigten Jagdpächter begab sich nochmals eine Streife vor Ort. Es gelang schließlich, dass ungebetene Wildschwein aus dem Gehege zu treiben. Dabei wurden die Fluchtmöglichkeiten des Tieres in Richtung Stadt und nächstgelegenem Gutsausschank durch Polizei und Schafsbesitzer abgesperrt. Letztlich konnte das Wildschwein, dank des beherzten Eingreifens des Jagdpächters, dazu bewegt werden, die Weide durch den Haupteingang zu verlassen. Wildschweinmutter und Frischlingen verschwanden anschließend gemeinsam im Dickicht. Bei der Aktion blieben sowohl das Schwein als auch Beteiligten unverletzt.

Größl, PHK und KvD

