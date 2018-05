PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person aufgrund unzureichender Ladungssicherung

Bad Schwalbach - Am Sonntag, 13.05.2018 um 15.05 Uhr befuhr ein 49 jähriger Bad Schwalbacher mit seinem Pkw mit Anhänger die B 54 aus Bad Schwalbach kommend in Richtung Taunusstein. Kurz nach der Abfahrt SWA-Hettenhain, im Verlauf einer Rechtskurve, verrutschte der auf dem Hänger unzureichend gesicherte gefüllte Wassertank und stürzte auf die Fahrbahn. Eine 44 jährige Bad Schwalbacherin, die mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung fuhr, kollidierte mit dem Wassertank und stieß nachfolgend gegen die dortige Leitplanke. Die Pkw Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit der Verursachung des Unfalls durch unzureichende Ladungssicherung eingeleitet. Dieser Unfall, der glücklicherweise ohne schwerwiegenden Folgen blieb, verdeutlicht, wie wichtig eine ausreichende Ladungssicherung auch bei vermeintlich kurzen Wegstrecken ist und welche dramatischen Folgen das Unterlassen dieser Sicherung haben kann.

Gefertigt: Freiding, PHK und KvD

